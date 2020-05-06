 Almanya′da camiler tamamen ibadete açılıyor | ALMANYA | DW | 18.05.2020

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ALMANYA

Almanya'da camiler tamamen ibadete açılıyor

Almanya'da pandemi nedeniyle toplu ibadetlerin kısıtlı olarak yapılabildiği camiler 20 Mayıs'tan itibaren tamamen ibadete açılıyor. Avluları müsait olan camilerde bayram namazı dışarıda kılınabilecek.

Morgengebet in Kölner Moschee Fajr Gebet (DİTİB)

Koronavirüs salgını nedeniyle önce tamamen ibadete kapatılan, 9 Mayıs'tan itibaren de sabah, öğle ve ikindi namazları için yeniden açılan camilerde 20 Mayıs'tan sonra beş vakit namaz kılınabilecek. Ayrıca avluları müsait olan camilerde kalabalık şekilde kılınan cuma ve bayram namazlarına da yine hijyen ve sosyal mesafe gibi kurallara uyulması koşuluyla izin verilecek.

Kurallara uyulması şart

Almanya'da normaleşme süreci çerçevesinde yerel yönetimler ve dini cemaatlerle yapılan görüşmeler sonucunda alınan kararlar sıkı kurallara bağlandı. Buna göre camilerde abdest alınamayacak, camiye gelenler seccadelerini ve kuranlarını beraberlerinde getirecek, maske zorunlu olacak, saflar arasında en az 1,5 metre mesafe olacak, sınırlı sayıda insan alınacak, camiye giren herkesin iletişim bilgileri kaydedilecek, içeriye girerken eller dezenfekte edilecek.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen

DİTİB'den dikkat vurgusu

Almanya'da bine yakın caminin bağlı olduğu Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) Genel Başkanı Kazım Türkmen, yeni alınan kararları üye camilerin başkanlarına bir yazı ile bildirdi. Yazıda, kalabalık olarak kılınan teravih, cuma ve bayram namazlarının da yeni kararlara göre mümkün olabileceği belirtilerek, "İzin alabilen derneklerimizin bayram namazlarını açık alanda kılmalarında fayda mülahaza edilmektedir. Bu namazlara iştirak etmek isteyen cemaati ön kayıt sistemi ile takip etmek konsepti uygulamakta kolaylık sağlayacaktır. Ancak şartları ve güvenliği yerine getiremeyen camilerimiz kesinlikle toplu ibadete açılmamalıdırlar" denildi.

Tuncay Yıldırım

©️ Deutsche Welle Türkçe

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