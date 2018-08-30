 Almanya’da camiler bir kez daha kapılarını ziyaretçilere açıyor | ALMANYA | DW | 01.10.2018

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ALMANYA

Almanya’da camiler bir kez daha kapılarını ziyaretçilere açıyor

Almanya’da yaklaşık bin cami 3 Ekim’de Açık Kapı Günü düzenleyecek. 1997’den bu yana her yıl yapılan etkinlikler, Müslüman olmayanlara İslam’ı anlatmak ve diyaloğu geliştirmek amacı taşıyor.

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Almanya'da 3 Ekim Çarşamba günü binin üzerinde camide Açık Kapı Günü düzenlenecek. 1997'den bu yana her yıl aynı tarihte yapılan etkinliğin amacı Müslüman olmayanlara İslam'ı anlatmak. Bu yıl da "Dini inanç: Bireysel, doğal, normal” başlığı altında ülke çapında diyaloğu hedefleyen etkinlikler düzenlenecek. Köln'de Protestan Basın Ajansı'na (epd) konuşan Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD) Başkanı Ayman Mazyek, "Türkiye ile Almanya arasında son dönemde yaşanan kırılmalar, kişisel iletişimin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu gösterdi” dedi.

3 Ekim tarihi tesadüf değil

Açık Kapı Günü, ilk kez 1997 yılında Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi tarafından hayata geçirildi. Müslümanlarla Almanlar arasındaki bağa dikkat çekmek isteyen Konsey, Açık Kapı Günü etkinliği için Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinin kutlandığı 3 Ekim tarihini seçti. Açık Kapı Günü, 2007 yılından beri de Almanya'daki Müslümanlara ait büyük örgütleri çatısı altında toplayan Müslümanlar Koordinasyon Merkezi tarafından düzenleniyor. Camilerin kapılarını Almanya'nın birleşmesinin kutlandığı günde açmasının bir tesadüf olmadığını belirten Mazyek, "Bu gün, Alman Müslümanlar için bir sevinç kaynağı” ifadesini kullandı ve cami cemaati üyelerinin konuk vatandaşlarla sohbet etmek için ne kadar istekli olduklarını görmenin çok etkileyici olduğunu söyledi. Açık Kapı Günü etkinliklerine ülke çapında yaklaşık 100 bin kişi katılıyor.

İlk etkinlik Köln'de

Müslümanlar Koordinasyon Merkezi, Açık Kapı Günü etkinliklerine, Köln kentinde Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı olan ve resmi açılışı geçen Cumartesi günü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Merkez Camii'nde start verecek. Bu etkinliğe Kuzey Ren-Vestfalya Uyum Bakanı Joachim Stamp da katılacak. Hür Demokrat Parti (FDP) üyesi bakanın yanı sıra Köln'deki etkinliğe Münster Üniversitesi İslam İlahiyatı Merkezi'nden Ҫefli Ademi ve Alman Protestan Kilisesi'nin Dinlerarası Diyalog Sorumlusu Detlef Görrig de iştirak edecek.

epd/AÜ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Almanya'da camiler kapılarını ziyaretçilere açtı

Almanya'daki camilerin bu yılki Açık Kapı Günü'nde de binlerce Alman tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor. DİTİB, amaçlarının topluma İslam dinini anlatmak ve doğru bilgi vermek olduğunu duyurdu. (03.10.2017)  

Camiler kapılarını ziyaretçilere açıyor

Almanya'daki İslamî cemaatlerin 1997’den bu yana her yıl 3 Ekim'de düzenlediği "Açık Kapı Günü" adlı etkinlikte, binin üzerinde cami, gelenleri bilgilendiriyor, camiyi gezdiriyor ya da sergiler düzenliyor. (02.10.2013)  

Berlin'de Açık Cami Günü

Bu yıl 14'üncü kez düzenlenen Açık Cami Günü'nde Almanya'daki camiler kapılarını ziyaretçilere açtı. Hedef, Almanların Müslümanları ve İslam dinini daha yakından tanıması. Berlin'den Jülide Danışman'ın haberi. (04.10.2010)  

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Açık kapı gününde camiye giden Almanlar ne düşünüyor?  

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