Almanya’da "cami vergisi" tartışması

Almanya'da koalisyon ortakları Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) siyasetçiler, Almanya'daki camilerin finansmanının karşılanabilmesi için Müslümanlara "cami vergisi” uygulanması çağrısı yaptı.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) Federal Meclis Grup Başkan Vekili Thorsten Frei, Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada, hedefin "Almanya'da İslam'ın yabancı devletlerin etkisinden kurtularak, yönünün güçlü bir şekilde ülke içine çevrilmesi” olduğunu belirterek, cami vergisinin bu yönde atılacak "önemli bir adım” olacağını söyledi. CDU'lu Frei, cami vergisinin Müslümanlara finansal açıdan kendi ayakları üzerinde durma imkânı vereceğini de sözlerine ekledi. Frei, cami vergisinin uygulanmasının önünde engel olmadığını belirtti.

CDU/CSU Grubu Hukuk Danışmanı Michael Frieser de cami vergisine destek verdi. Frieser, Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada, "Cami cemaatlerinin bağımsızlığının sağlanması için hedefin bağımsız finansman” olması gerektiğini belirtti. CSU'lu milletvekili, bu tür bir verginin camilerin finansmanında şeffaflık sağlayabileceğini ifade etti.

SPD'den de destek

Federal Meclis SPD Grubu İç Politika Sözcüsü Burkhard Lischka da, cami vergisi önerisine destek verdi. Die Welt gazetesine konuşan Lischka, "Almanya'daki Müslüman cemaatlerin yabancı finansal kaynaklar ile bağlantısının kesilmesi için bu fikrin tartışmaya değer” olduğunu söyledi. SPD'li milletvekili, böylelikle dış etki ve radikalleşme ihtimali gibi tehlikelerin azalacağını da sözlerine ekledi. Ancak Lischka, cami vergisi uygulanmasına hemen başlanamayacağı görüşünde. Lischka, "Gereken konseptin hazır olması için biraz zaman gerekecek, kilise vergisi eyaletlerin sorumluluğunda olduğu için bu konuda eyaletlerle birlikte çalışmamız lazım” dedi.

Berlin'de kadın ve erkeklerin birlikte ibadet edebildiği İbn-i Rüşd-Goethe Camii'nin kurucusu Seyran Ateş de, cami vergisi önerisine destek verdi. Müslümanların gereken finansmanı kendilerinin sağlaması gerektiğini ifade eden Ateş, cami vergisi sayesinde "Cemaatlerin ihtiyaç duyduğu herşey gelecekte üyeler tarafından karşılanabilir” şeklinde konuştu.

Hükümet ülke dışından finansman istemiyor

Alman hükümeti, Almanya'daki Müslüman dernek ve camilerin ülke dışından aldığı finansal desteğin kesilmesini istiyor. Özellikle de yaklaşık 900 camisi bulunan, Almanya'daki en büyük Müslüman örgütü olan Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'nin (DİTİB) Türkiye'den mali destek almasına sıcak bakılmıyor.

Camilerin finansmanının karşılanabilmesi için gündeme getirilen öneriler arasında kilise vergisinde olduğu gibi, Müslümanların cami vergisi adı altında bir vergi ödemesi de bulunuyor. Ancak Müslüman örgütlerinin cami vergisi alabilmesi için öncelikle dini cemaat olarak kamu hukukuna bağlı tüzel kişi olarak tanınması gerekiyor. Almanya'da faaliyet gösteren Müslüman örgütleri dini cemaat olarak tanınmak istese de, cami vergisi tartışma yaratıyor. DİTİB, cami vergisine karşı çıkan örgütler arasında yer alıyor.

DW,APF/JD,BK

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