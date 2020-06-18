Almanya’da bulaştırma katsayısında düşüş

Almanya'da salgından sorumlu Robert Koch Enstitüsü (RKI) günlük koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Almanya'da son 24 saatte 587 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 191 bin 449'a yükseldi. Son bir günde 19 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi ve böylece koronavirüs kaynaklı can kayıpları toplam 8 bin 914'e yükseldi.

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler

Hafta sonunda Gütersloh kenti yakınlarındaki bir mezbahanın (Tönnies) çalışanlarında koronavirüs tespit edilmesiyle 4 günlük hesaplamalarda 2,76'ya yükselen bulaştırma katsayısı, RKI verilerine göre dün 2,02'ye indi.

RKI yedi günlük hesaplamalarda 1,83 olarak açıkladığı bulaştırma katsayısının ise 1,67'ye indiğini duyurdu.

Normalleşmede eyaletler arasında farklılık

Öte yandan Almanya'da salgın kısıtlamalarının adım adım gevşetilmesi süreci eyaletler arasında farklılık gösteriyor. Federal hükümet bu konudaki kararı eyalet yönetimlerine bırakmıştı.

Tönnies Holding'e bağlı mezbahada bin 500'den fazla çalışanda koronavirüs vakası çıktı

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bir mezbahadaki vakalarda görülen patlamanın da etkisiyle bazı bölgelerde kısıtlamalar tekrar uygulanmaya başlandı. Mezbahanın bulunduğu Gütersloh ve komşu Warendorf'ta salgınla mücadelede sert tedbirlere dönüş kararı alındı. Kamuya açık alanlarda kısıtlamalar yeniden hayata geçirildi. Gütersloh'ta okul ve kreşler 17 Haziran'da kapatılmıştı. Aynı karar Warendorf bölgesi için de alındı. Gütersloh ve Warendorf'taki kısıtlamalar 640 bin vatandaşı etkiliyor.

Gevşeme adımları

Diğer eyaletlerde gevşeme adımları kademeli olarak devreye girecek. Sosyal mesafe ve hijyen kuralları geçerliliğini koruyor.

- Baden Württemberg eyaletinde 1 Temmuz itibariyla kamuya açık alanda 20 kişi bir araya gelebilecek. Özel toplantılarda herkesin akraba olması şartıyla kişi sınırlaması olmayacak.

- Bavyera'da kamuya açık alanda 10 kişi bir araya gelebilecek. Özel etkinlik alanları ve bahçelerde ise kişi sayısı konusunda sınırlama olmayacak.

- Berlin'de 27 Haziran'dan itibaren temas kısıtlaması kalkıyor. O zamana kadar ise aynı aileden beşer kişi evde ya da dışarıda görüşebilecek.

- Brandenburg eyaletinde artık temas kısıtlaması yok. Mesafe ve hijyen kuralları geçerliliğini koruyor.

- Bremen'de iki ailenin üyeleri dışarıda buluşabiliyor. Kapalı alanda 20 kişilik grupların buluşmasına, açık alanda ise 50 kişilik gruplara izin veriliyor.

- Hamburg'da sosyal mesafe kuralına uymak kaydıyla iki hanenin üyeleri buluşabilecek.

- Hessen ve Mecklenburg Vorpommern, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Saar, Saksonya Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen ve Rheinland Pfalz eyaletinde de 10 kişiye kadar grupların bir araya gelmesine izin veriliyor.

dpa/SSB, HT

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