Almanya'da bu kez de Stasi müzesi soyuldu

Almanya’nın başkenti Berlin'de eski Alman Demokratik Cumhuriyeti'nin istihbarat servisi Stasi'nin konu edinildiği müze, kimliği belirsiz kişiler tarafından soyuldu. Cumartesiyi Pazara bağlayan gece pencereden müzenin bulunduğu binanın ilk katına giren soyguncular müzedeki bazı madalya ve mücevherleri çaldı. Olay bir müze çalışanının Pazar sabahı odalardaki vitrinlerin kırılmış olduğunu fark etmesi ve durumu polise ihbar etmesiyle öğrenildi. Çalınan madalya ve mücevherlerin maddi değeri henüz bilinmiyor.

Karl Marx ve Lenin madalyaları çalındı

Müze müdürü Jörg Drieselmann Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada üç vitrinin kırıldığını söyledi. Drieselmann müze açısından kıymeti yüksek çok sayıda madalyanın çalındığını belirtti.

Çalınan parçalar arasında bir altın Anavatana Hizmet Madalyası, bir Karl Marx Madalyası, bir Lenin Madalyası ve bir Sovyetler Birliği Kahramanlık Madalyası da bulunuyor. Mücevher olarak altınların çalındığı kaydedilirken bunlar arasında altın alyanslar, değerli taşlı ve incili yüzükler, bir saat ve bir bilezik de bulunuyor.

Drieselmann çalınan parçaların maddi değerinin, orijinal mi yoksa kopya mı olduklarının tespiti için çalışma başlattıklarını söyledi.

"Soygun olduğunda bu her zaman acı verici olur. Güvenlik duygusu ciddi manada zarara uğrar" diyen Drieselmann büyük hazinelerin soyulmasının söz konusu olmadığını belirtti. Drieselmann "Ama biz tarihi bir müzeyiz ve birisinin burayı soyacağını düşünmedik" diye konuştu.

15 Ocak Vatandaş Komitesi Başkanı Christian Booss da Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada müzedeki eşyaların çok büyük bir maddi değeri olmadığını vurgulayarak Stasi müzesinin Dresden'de soyulan Grünes Gewölbe gibi bir müze olmadığını belirtti. Müzenin Stasi belgelerinden sorumlu hükümet biriminin güvenliğine tabi olduğuna dikkat çeken Booss "İnsan buranın nasıl olup da soyulduğunu sormadan edemiyor" dedi.

15 Ocak Vatandaş Komitesi hemen Stasi müzesinin yanında yer alıyor. 1989 yılında Alman Demokratik Cumhuriyeti'nde (DDR) kurulan vatandaş komiteleri, gizli istihbarat belgelerinin yok edilmesine engel olmak için Stasi binalarını işgal etmişti. Bu komiteler daha sonra Almanya'da dernek olarak faaliyetlerini sürdürmeye devam etti.

Müze eski Alman Demokratik Cumhuriyeti'nde istihbarat servisinden sorumlu olan Devlet Güvenliği Bakanlığı (Ministerium für Staatssicherheit) resmi konutunun ilk katında bulunuyor.

dpa/EC, JD

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