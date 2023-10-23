Almanya'da bomba alarmı: ZDF binası tahliye edildi

Almanya'da aralarında kamu yayıncısı ZDF'in de olduğu bazı kurum ve kuruluşa yönelik bomba ihbarı üzerine binalar boşaltıldı. İncelemeler sonucunda binaların hiçbirinde patlayıcıya rastlanmadığı bildirildi.

Almanya'da bu sabah farklı eyaletlerde bulunan çoğu okul, kimi kurum ve kuruluşlara elektronik posta ile bombalı saldırı tehdidi gönderildiği açıklandı. Hamas - İsrail çatışmaları nedeniyle güvenlik tedbirlerinin artırıldığı ülkede polisin önlem olarak söz konusu binaları boşalttığı haber verildi. Bomba tehdidi alan kuruluşlar arasında Almanya kamu televizyonu ZDF ile bir de müze bulunuyor.

Almanya İçişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, yapılan saldırı tehditlerinin Hamas - İsrail çatışmalarıyla bağlantısı olup olmadığı konusunda açıklama yapmanın şu dönem "tamamen spekülasyon” olacağını söyledi.

Patlayıcıya rastlanmadı

Emniyet güçlerinin bomba tehdidi alan binalarda yaptığı inceleme sonucunda patlayıcıya rastlanmadığı, saldırı tehdidinin sahte olduğu bildirildi.

Çok sayıda göçmen kökenlinin yaşadığı Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde Mönchengladbach, Solingen ve Wuppertal kentlerinde üç okul bombalı saldırı tehdidi alırken, Rheinland-Pfalz eyaletindeki Ludwigshafen kentinde saldırı tehdidi Wilhelm-Hack Müzesi'ne yapıldı. Bomba imha uzmanları, oralarda tehdit alan söz konusu hiçbir binada patlayıcıya rastlanmadığını açıkladı.

Bavyera eyaletindeki Regensburg ve Augsburg kentlerinde de saldırı tehdidi yapılan iki okul boşaltıldı ve dersler iptal edildi. Emniyet birimleri, oradaki okullarda da patlayıcıya rastlanmadığını ve bomba tehdidinin asılsız olduğunun saptandığını duyurdu.

Berlin'deki Yahudi Soykırımı anıtı da koruması artırılan yerlerden. Fotoğraf: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

ZDF televizyon binası boşaltıldı

Tehdit alan yerlerden olan Alman kamu televizyon kurumu ZDF'in de Mainz kentindeki merkezi boşaltıldı ve binadaki 600 çalışanı geçici olarak tahliye edildi. Kurumun idari ofislerinin bulunduğu binanın boşaltılmasının yayınları etkilemediği, yazı işleri ve stüdyoların başka bir binada bulunduğu açıklandı.

Bomba tehdidi yapılan bütün binalarda emniyet birimlerinin yaptığı incelemeler 1,5 saat sürerken, patlayıcılara rastlanmaması üzerine polis alarmı kaldırdı. Çoğu eğitim kurumu olmak üzere farklı kurum ve kuruluşlara elektronik postayla gönderilen tehditler arasında bir bağlantı olup olmadığı yönünde incelemenin sürdüğü bildirildi. Bombalı saldırı tehdidinin kim veya kimler tarafından gönderildiği yönünde de henüz ipucu bulunmadığı haber verildi.

7 Ekim'de başlayan Hamas - İsrail çatışmaları üzerine Almanya'da çoğu Filistin yanlışı gösteriler yapılırken, Yahudi ibadethaneleri ve kuruluşlarına yönelik güvenlik önlemleri de artırıldı. Son günlerde Alman hükümeti ve emniyet birimleri, Ortadoğu'daki çatışmalar nedeniyle ülkede somut bir saldırı tehdidi olmadığını açıklasa da Hamas - İsrail geriliminin Almanya'ya yansımasından endişe ediyor.

AFP,dpa/ETO,BÖ

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