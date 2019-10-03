Almanya'da birleşmenin 30. yıl dönümü kutlanıyor

İki Almanya’nın birleşmesinin 30'uncu yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen törende konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Doğu ile Batı Almanya'nın birleşmesini ve bu birleşim nedeniyle ortaya çıkan zorlukları aşma konusunda halkı takdir ettiğini söyledi.

Birleşmenin gerçekleşmesi ve zorlukları aşabilmek için o dönem hem Demokratik Alman Cumhuriyeti'nde (DDR) hem de Federal Almanya Cumhuriyeti'nde çok fazla cesaret gösterilmesi gerektiğini belirten Merkel, Almanya’nın ortaklarının da Almanya'ya güvenerek cesaret gösterdiklerini ifade etti.

Birleşmenin 30’uncu yıl dönümünün barış ve özgürlük içinde kutlandığı için herkesin mutlu olabileceğini ifade eden Başbakan Merkel, bununla birlikte mevcut zorluklarla başa çıkabilmek için hala cesaretin gerekli olduğunu belirtti. Merkel mevcut zorluklar arasında küresel koronavirüs pandemisinin yanı sıra, Almanya’nın doğusu ile batısı arasındaki farklılıkların üstesinden gelmeyi ve toplumdaki birliği teşvik etmeyi de saydı.

"Cesaretle yeni adımlar atmaya devam edebilmemizi diliyorum" diyen Merkel, barışçıl adımlar atmaya devam edebilmek için ülkenin her yerinde cesarete ihtiyaç duymaya devam edildiğini dile getirdi.

Steinmeier'dan cesaret ve geleceğe güven çağrısı

Potsdam’da yapılan yıl dönümü kutlamalarında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Steinmeier de, dünyada yaşanan zorluklara ve değişimlere rağmen halka cesur olma ve geleceğe güvenle bakma konusunda çağrıda bulundu. Son 30 senedir doğal kabul edilen birçok konunun artık öyle olmadığından bahseden Steinmeier, dünyanın daha güvensiz bir yer haline geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı, "Şimdi cesarete ihtiyacımız var ve tıpkı 30 sene önce olduğu gibi buna sahip olabiliriz" dedi.

Almanya'nın dikkatini acil olarak yapılması gerekenlere vermesi gerektiğini belirten Steinmeier, koronavirüs pandemisi sonrasında oluşacak yeni düzeninin bütün dünyada şu anda müzakere edildiğini ifade etti. Müzakere edilen konuların iklim değişikliği, dijitalleşme ve birlik olduğunu vurgulayan Steinmeier, "Orada olmalıyız, iyi ve hızlı olmalıyız ve yeniden düşünmeye hazırlıklı olmayız. Evet, bazı durumlarda radikal bir şekilde yeniden düşünmeye hazırlıklı olmalıyız" söyleminde bulundu.

Törende, koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan hijyen kuralları gereğince katılımcıların Almanya Ulusal Marşı’nı söylemelerine izin verilmedi.

epd / DÇÜ,ET

© Deutsche Welle Türkçe