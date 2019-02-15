 Almanya′da bir kişi Öcalan′a destek için kendini ateşe verdi | TÜRKİYE | DW | 20.02.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Almanya'da bir kişi Öcalan'a destek için kendini ateşe verdi

Almanya'da 43 yaşındaki bir kişi Abdullah Öcalan'ın tutukluluğunu protesto etmek için kendisini ateşe verdi. Ağır yaralanan eylemci tedavi altına alındı.

Arşiv

Arşiv

Almanya'nın batısındaki Krefeld kentinde bir kişi, Abdullah Öcalan'ın tutukluluğunu protesto etmek için kendisini ateşe verdi. Alman polisi tarafından yapılan açıklamada 43 yaşındaki eylemcinin kendisini Krefeld'deki mahkeme binasının önünde ateşe verdiği aktarıldı.

Olay yerinde olan kişilerin battaniyeler ve yangın söndürücüyle ilk müdahaleyi yaptığı ve alevleri söndürdüğü belirtildi. Ağır yaralanan göstericinin helikopterle hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Görgü tanıkları eylemcinin Öcalan'ın tutukluluğunu ve Almanya'daki polis şiddetini protesto ettiğini aktardı. Polis, eylemin arkasında kişisel bir amaç ya da ruh sağlığı problemi olup olmadığının araştırıldığını duyurdu.  

Eylemcinin polis tarafından bilinen bir kişi olduğu da belirtildi. 43 yaşındaki eylemcinin cep telefonuna zarar veren bir polise saldırmak suçundan daha önce bin 550 euroluk bir cezaya çarptırıldığı ve cezaya itiraz ettiği belirtildi. Neuss'ta yaşayan eylemcinin bugün mahkemede duruşmasının olmadığı aktarıldı. 

Kenya'da yakalanan Abdullah Öcalan, İmralı Cezaevi'ndeki 20'nci yılını geçtiğimiz hafta doldurmuştu. Türkiye'nin, Avrupa Birliği'nin ve NATO'nun terör örgütleri listesinde yer alan PKK'nın lideri olan Öcalan, 1999 yılında yakalanmıştı. 71 yaşındaki Öcalan, İmralı'da tecrit altında ömürboyu hapis cezası çekiyor.

AFP,dpa/ÖA,HT

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Deutschland Tausende Kurden demonstrieren in Hannover gegen die Türkei

Suriye'nin kuzeyinde Öcalan eylemi 15.02.2019

Suriye'nin Kamışlı kentinde 20 yıldır İmralı cezaevinde olan Öcalan'la dayanışma için eylem düzenlendi. PKK lideri Öcalan, 20 yıl önce yakalanarak hapse atılmıştı.

Autohersteller im Verkehrsministerium

Almanya'da Sarı Yelekliler benzeri eylem endişesi 03.02.2019

Almanya Ulaştırma Bakanı Scheuer, başta dizel araçlara getirilen yasak olmak üzere birçok düzenlemenin insanları Sarı Yelekliler benzeri kitlesel eylemlere itebileceği uyarısında bulundu.

Antisemitismus Demonstration in Paris

Fransa Yahudi düşmanlığına karşı ayakta 20.02.2019

Son dönemlerde Yahudi düşmanlığı vakalarının arttığı Fransa’da, ülke çapında antisemitizm karşıtı gösteriler düzenlendi. En kalabalık eylemin yapıldığı başkent Paris’te protesto yürüyüşüne 20 binden fazla kişi katıldı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkei Zeitung-Medium Cumhuriyet (DW/Julia Hahn)

Cumhuriyet davasında istinaf cezaları onandı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi'nin Cumhuriyet gazetesi davasında verilen cezaları onadı. Karar uyarınca Cumhuriyet davasında yargılananlardan dört kişi, kalan cezaları için tekrar cezaevine girecek. 

FOTO-GALERİ

Bildergalerie Women on view Exhibition Chaussee 36 | Franco Rubartelli (Courtesy Ira Stehmann Fine Art)

Seks satar: Reklamcılıkta kadının nesneleştirilmesi

Berlin'deki "Sergilenen Kadınlar" sergisi, bazı fotoğrafçıların kadınları nasıl arzu objesi olarak işlediğine ışık tutuyor. Günümüzde kadın hareketlerine rağmen reklamcılık hâlâ cinsiyetçiliğin etkisinde. 