Almanya'da bir kişi Öcalan'a destek için kendini ateşe verdi

Almanya'nın batısındaki Krefeld kentinde bir kişi, Abdullah Öcalan'ın tutukluluğunu protesto etmek için kendisini ateşe verdi. Alman polisi tarafından yapılan açıklamada 43 yaşındaki eylemcinin kendisini Krefeld'deki mahkeme binasının önünde ateşe verdiği aktarıldı.

Olay yerinde olan kişilerin battaniyeler ve yangın söndürücüyle ilk müdahaleyi yaptığı ve alevleri söndürdüğü belirtildi. Ağır yaralanan göstericinin helikopterle hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Görgü tanıkları eylemcinin Öcalan'ın tutukluluğunu ve Almanya'daki polis şiddetini protesto ettiğini aktardı. Polis, eylemin arkasında kişisel bir amaç ya da ruh sağlığı problemi olup olmadığının araştırıldığını duyurdu.

Eylemcinin polis tarafından bilinen bir kişi olduğu da belirtildi. 43 yaşındaki eylemcinin cep telefonuna zarar veren bir polise saldırmak suçundan daha önce bin 550 euroluk bir cezaya çarptırıldığı ve cezaya itiraz ettiği belirtildi. Neuss'ta yaşayan eylemcinin bugün mahkemede duruşmasının olmadığı aktarıldı.

Kenya'da yakalanan Abdullah Öcalan, İmralı Cezaevi'ndeki 20'nci yılını geçtiğimiz hafta doldurmuştu. Türkiye'nin, Avrupa Birliği'nin ve NATO'nun terör örgütleri listesinde yer alan PKK'nın lideri olan Öcalan, 1999 yılında yakalanmıştı. 71 yaşındaki Öcalan, İmralı'da tecrit altında ömürboyu hapis cezası çekiyor.

AFP,dpa/ÖA,HT

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