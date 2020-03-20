 Almanya′da bir günde 3 bine yakın vaka | ALMANYA | DW | 20.03.2020

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ALMANYA

Almanya'da bir günde 3 bine yakın vaka

Almanya'da koronavirüs vaka sayısı bir günde 2 bin 958 artarak 14 bine çıktı. Robert Koch Enstitüsü "Vaka sayısı giderek artacak. Daha salgının başlangıcındayız" uyarısı yaptı.

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Almanya'da salgın hastalıklar konusunda yetkili Robert Koch Enstitüsü (RKI), koronavirüsle ilgili güncel gelişmeler hakkında bilgi verdi. Enstitü Başkanı Lothar Wieler, Almanya’da salgına yakalananların sayısının bir günde 2 bin 958 artarak 14 bine çıktığını açıkladı.

"Giderek katlanan bir artışla karşı karşıya olunduğunu" ve hastanalere uzun süredir bu duruma hazırlıklı olmaları çağrısında bulunduklarını hatırlatan Wieler, "Vaka sayısı giderek artacak ve hastaneler de bu duruma hazırlıklı olmak zorunda" dedi.

"Salgının başlangıcındayız"

RKI Başkanı, "Boyutunu tahayyül edemediğim bir krizle karşı karşıyayız. Şu an 31 olan ölüm sayısı hızlıca değişebilir. Salgının başlangıcındayız" ifadelerini kullandı.

Bütün vatandaşlara çağrıda bulunarak evde kalınmasını isteyen Wieler, "Özellikle hastaysanız ve evde kalıyorsanız evdeki aile fertlerinden uzak durun. Hepimiz bu salgının bulaşmasını yavaşlatabilir ya da durdurabiliriz.. Herkes bunu anlamalı" dedi.

İnsanlara birbirleriyle mesafelerini koruma çağrısı da yapan Wieler, "Konulan kurallara uyarsak bu salgını sadece yavaşlatabiliriz. Lütfen başkalarıyla aranıza mesafe koyun" diye konuştu.

dpa, epd / HT,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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