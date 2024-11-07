  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
2024 ABD seçimleri OrtadoğuTürkiye ekonomisi
PolitikaAlmanya

Almanya'da bir ABD vatandaşı casusluk şüphesiyle gözaltında

7 Kasım 2024

Almanya'daki Amerikan birlikleri için çalışan bir ABD vatandaşı Çin'e casusluk yapmakla suçlandı.

https://p.dw.com/p/4ml69
Almanya'daki bir ABD üssünde zırhlı araç yüklenen askeri kargo uçağı
Almanya'daki Amerikan üslerinde 50 binden fazla ABD'li personel bulunuyorFotoğraf: Sgt. Stephen P. Perez/U.S. Army/UPI Photo/Newscom/picture alliance

Almanya'da bir ABD vatandaşı Çin'e askeri istihbarat sağladığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Başsavcılık yakın zamana kadar Almanya'daki Amerikan birlikleri için çalışan Martin D. adlı kişiyi, ABD ordusuna ait bilgileri Çin'e temin etmekle suçladı.

İddiaya göre Martin D., bu yıl içinde Çin devlet yetkilileri ile iletişime geçerek ordu için çalıştığı dönemde elde ettiği hassas bilgileri paylaşmayı teklif etti. Savcılar, söz konusu bilginin niteliğine dair detay vermedi.

Şüpheli Frankfurt'ta yakalanırken evinde arama yapıldı. Savcılar soruşturma sürecinde iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı ile yakın işbirliği yaptıklarını belirtti. Gözaltındaki Martin D.'nin gün içinde mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Almanya'da yıl başından beri Çin'in istihbarat faaliyetlerine karşı bir dizi operasyon düzenlendi. Nisan ayında üç Alman vatandaşı, askeri teknolojileri Çin'e iletmeye çalıştıkları şüphesiyle tutuklandı. Aşırı sağcı AfD'li bir siyasetçinin personeli de Çin istihbaratına çalışmakla suçlanıyor.

dpa,Reuters / MUK,HT

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl erişebilirim?