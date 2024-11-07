Almanya'da bir ABD vatandaşı casusluk şüphesiyle gözaltında

Almanya'daki Amerikan birlikleri için çalışan bir ABD vatandaşı Çin'e casusluk yapmakla suçlandı.

Almanya'da bir ABD vatandaşı Çin'e askeri istihbarat sağladığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Başsavcılık yakın zamana kadar Almanya'daki Amerikan birlikleri için çalışan Martin D. adlı kişiyi, ABD ordusuna ait bilgileri Çin'e temin etmekle suçladı.

İddiaya göre Martin D., bu yıl içinde Çin devlet yetkilileri ile iletişime geçerek ordu için çalıştığı dönemde elde ettiği hassas bilgileri paylaşmayı teklif etti. Savcılar, söz konusu bilginin niteliğine dair detay vermedi.

Şüpheli Frankfurt'ta yakalanırken evinde arama yapıldı. Savcılar soruşturma sürecinde iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı ile yakın işbirliği yaptıklarını belirtti. Gözaltındaki Martin D.'nin gün içinde mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Almanya'da yıl başından beri Çin'in istihbarat faaliyetlerine karşı bir dizi operasyon düzenlendi. Nisan ayında üç Alman vatandaşı, askeri teknolojileri Çin'e iletmeye çalıştıkları şüphesiyle tutuklandı. Aşırı sağcı AfD'li bir siyasetçinin personeli de Çin istihbaratına çalışmakla suçlanıyor.

dpa,Reuters / MUK,HT

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