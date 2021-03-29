Almanya'da belediye meclisi cami inşaatına onay vermedi

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde bulunan Heilbronn kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından yapılması planlanan cami belediye meclisinin onayına takıldı.

Heilbronn Belediye Meclisinde yapılan oylamada inşaat projesi 17'ye karşı 22 oyla reddedildi. Sosyal Demokrat Partili (SPD) ve Yeşillerli meclis üyeleri cami inşaatından yana oy kullanırken diğer partilerin temsilcileri cami inşaatına karşı çıktı.

Yeşiller meclis grubundan yapılan açıklamada, projeye onay çıkmamasının başlıca nedeni olarak yüksek ziyaretçi sayısına karşın park yerlerinin yetersiz olması gösterildi. Ayrıca caminin büyüklüğü ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın DİTİB üzerindeki etkisinin de bu kararda önemli rol oynadığı belirtildi.

Salı günü konuya ilişkin bir açıklama yayınlayan DİTİB yönetimi, söz konusu karardan duydukları hayal kırıklığını dile getirdi. Kent merkezinde, mevcut caminin yerine inşa edilmesi öngörülen cami projesi yedi yıldır DİTİB ve kent yönetimi tarafından planlanıyordu. DİTİB, planlama aşamasında projeye yaklaşık 1 milyon euro masraf edildiğini açıkladı. DİTİB, "Başvurabileceğimiz hukuki yollar ve tazminat hakkımızı inceleyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Oylamada hayır oyu kullanan Hristiyan Demokrat Parti, Hür Seçmenler ve Hür Demokrat Parti meclis grupları, 2018 yılında projenin entegrasyona zarar vereceği gerekçesiyle cami inşaatına karşı çıkmışlardı. O dönemde, projenin "giderek cami ilave edilmiş bir alışveriş ve hizmet merkezi haline geldiği, Türk kültür merkezine evrildiği" eleştirisinde bulunulmuştu.

dpa/BÜ,TY

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