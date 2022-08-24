Almanya'da beklenen korona dalgası öncesi yeni önlemler

Almanya'da Covid-19 salgınında gelinen nokta ve alınacak önlemlerle ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, sonbaharda yeni bir dalga beklediklerini açıkladı.

Kabine toplantısının ardından Adalet Bakanı Marco Buschmann ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyen Lauterbach, "Sonbaharda ciddi bir korona dalgası bekliyorum" dedi.

Buschmann da sonbahar ve kış aylarında karşılaşılması muhtemel şartlara karşı "hazırlıklı olmak zorunda olduklarını" söyledi.

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach Fotoğraf: Political-Moments/IMAGO

Kabine toplantısında, 1 Ekim'den itibaren uçaklarda ve uzun tren yolculuklarında FFP2 tipi maske takılmasının zorunlu hâle getirilmesine karar verildi. Hastane ve bakımevlerinde de maske takmak zorunlu kılınırken bu kurumlara negatif test sonucu ibraz edilmeden girilemeyecek. Açıklanan bu önlemler ülke genelinde uygulanacak. Eyalet yönetimleri, gerekli gördükleri takdirde başka önlemler de alma hakkını elinde bulunduracak.

Alınan yeni önlemlerin 7 Nisan 2023'e kadar sürmesi planlanıyor.

Hem Lauterbach hem de Buschmann, yeni bir genel kapanma ya da okulların kapatılması gibi önlemlerinse söz konusu olmadığının altını çizdi. Her iki Bakan vaka sayısını sıfıra indirme gibi bir durumun söz konusu olmayacağını, amaçlananın sadece sağlık sistemi üzerine aşırı yük binmesinin engellenmesi olduğunu vurguladı.

53 bin yeni vaka

Robert Koch Enstitüsü'nün 24 Ağustos tarihli verilerine göre, Almanya'da son 24 saatte 52 bin 939 yeni korona vakası tespit edilirken 147 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Almanya'da salgının başından beri toplamda 31 milyon 921 bin 578 vaka kayıtlara geçerken 146 bin 797 kişi de koronadan öldü.

DW,dpa,AFP,rtr/CÖ,TY