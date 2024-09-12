Almanya'da beş çocuktan biri yoksulluk içinde yaşıyor

Almanya'da yapılan bir araştırma, 2022 itibarıyla beş çocuktan birinin yoksulluk içinde yaşadığını ortaya koydu. Göçmen kökenliler gibi belirli gruplarda yoksulluk riskinin daha yüksek oldğuna dikkat çekildi.

Almanya'da yapılan bir araştırma, 2022 yılı itibarıyla her beş çocuktan birinin yoksulluk tehdidiyle karşı karşıya bulunduğunu ortaya koydu. Nürnberg merkezli İstihdam Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü'nün araştırmasına göre 15 yaş altındaki kişilerin yüzde 18,8'i, geliri yoksulluk sınırının altındaki hanelerde yaşıyor.

Almanya'da yoksulluk sınırı, bir haneye giren toplam gelirin, toplam hanelerin medyan (ortanca) değerinin yüzde 60'ının altında kalması anlamına geliyor. Almanya'da tüm nüfus içinde yoksulluk sınırı altında yaşayanların ortalaması ise yüzde 17.

Çok çocuklular ve göçmenlerde tehlike daha yüksek

Araştırma, yalnız başına çocuk yetiştirenler, göçmen kökenliler, üç ve üçten fazla çocuk sahipleri ve Doğu Almanya'daki hanelerde yetişen çocukların yoksulluktan daha fazla etkilendiğini de ortaya koydu. Eğitimli ebeveynlerin çocuklarının yoksullukla karşılaşması nadir iken 500 bin ve daha fazla nüfuslu büyük şehirlerde yoksulluk olasılığı orta ölçekli yerleşim yerleri ya da kırsaldakilere göre çok daha düşük çıktı.

Enflasyonun etkileri henüz bilinmiyor

Araştırmada, yoksulluk sınırı altında yaşamanın kişilerin hayatında çeşitli kısıtlamalara neden olduğuna da işaret edildi. Yoksulluktan muzdarip ailelerin para biriktiremediğine, tatile gidemediğine, eski mobilyalarını değiştiremediğine dikkat çekildi.

Araştırmada, yoksulluk tehdidi altındaki beş çocuktan birinin çok dar bir alanda yaşamak zorunda olduğuna da işaret edildi. 2022'de enflasyonda yaşanan patlamanın sonraki dönemde ailelere etkisi göz önüne alındığında durumun sonraki dönemde daha da kötüleşmiş olabileceğinden yola çıkılıyor.

KNA/BK,JD

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?