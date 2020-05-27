 Almanya′da bayram kutlamaları koronayı tetikledi | ALMANYA | DW | 02.06.2020

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ALMANYA

Almanya'da bayram kutlamaları koronayı tetikledi

Almanya'nın Göttingen kentinde aileler arası bayram kutlamaları nedeniyle 80 kişi koronavirüse yakalandı, 370 kişi karantinaya alındı. Bremerhaven'da da aileler içinde 11 yeni vaka tespit edildi.

Göttingen'de yeni koronavirüs vakalarının çoğu bu apartmanda yaşayan kişilerde görüldü.

Göttingen'de yeni koronavirüs vakalarının çoğu bu apartmanda yaşayan kişilerde görüldü.

Almanya'nın Göttingen kentinde Ramazan bayramı kutlamaları sonrasında koronavirüs vakalarının sayısında patlama yaşandı. Göttingen Belediye Başkanı Rolf-Georg Köhler, 80 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını, vakalardaki patlamanın kentin kuzeyindeki bir yerleşim bölgesinde yoğunlaştığını açıkladı.

Bu bölgede çok sayıda kalabalık ailenin yaşadığını ve vakalardaki patlamanın bu ailelerden kaynaklandığını belirten Köhler, "Şeker Bayramı" sırasında 23 Mayıs tarihinde hijyen ve fiziksel mesafe kuralları ihlallerinin yaşandığını kaydetti. Bu ihlallerin camilerde değil, özel aile buluşmalarında yaşandığını da vurgulayan Köhler, kent dışından misafirlerin de kutlamalara katıldığı bilgisini verdi.

Kent ve civarındaki bölgelerde 230, Aşağı Saksonya eyaletindeki diğer bölgeler ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde ise toplam 140 kişi karantina altına alındı.

24'ü çocuk

Koronavirüse yakalananların arasında 24 de çocuk bulunduğunu belirten Belediye Başkanı bu nedenle kent ve civar bölgelerdeki bazı okullar ile dört çocuk yuvasınının bu hafta kapalı kalacağını, ardından iki haftalık maske zorunluluğu getirileceğini bildirdi. Köhler, vakaların patlak verdiği yerleşim yerinde oturan 700 kişinin test edileceğini de açıkladı.

Virüsün yayılmasında bölgedeki bir nargile kafenin de önemli bir rol oynadığına dikkat çeken Köhler, burada pek çok kişinin nargileyi aynı ağızlıkla içtiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Vakaların hafif semptomlar gösterdiği, sadece bir kişinin hastanede tedavi gördüğü belirtiliyor.

"Anlayışsız ve sorumsuzca"

Belediye Meclisi üyesi Petra Broistedt, "münferit kişilerin anlayışsız ve sorumsuzca davranışlarının bu duruma yol açtığını" ifade ederek söz konusu ailelerin işbirliğine de istekli olmadığını, yapılan çağrı üzerine test yaptırmaya sadece 16 kişinin geldiğini kaydetti.

Sağlık yetkililerinin bu kişileri defalarca telefonla aramak zorunda kaldığını belirten Broistedt, defalarca yapılan uyarılara rağmen karantinaya uymayan bir kişinin mahkeme emriyle karantinaya alındığını bildirdi.

Bremerhaven'da da 11 yeni vaka

Almanya'nın kuzeyindeki Bremerhaven kentinde de Salı günü itibarıyla aileler içinde 11 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Kent yönetimi yeni vakaların arkasında bayram kutlamalarının bulunduğundan yola çıkıyor.

Kent yönetimi, testi pozitif çıkan kişilerle teması bulunan beş kişinin evde karantinaya alındığını bildirdi. Söz konusu ailelerden iki çocuğun geçen hafta okula gittiğinin tespit edilmesi nedeniyle ilgili sınıflarda test sonuçlarının beklenmesi için derslere hafta sonuna kadar ara verildiği açıklandı.

dpa/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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