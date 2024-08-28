Almanya'da yüksek kiralar öğrencileri zorluyor

Almanya'da yüksek barınma maliyetleri, ailesi ile birlikte yaşamayıp meslek eğitimi alan ya da üniversite ve yüksekokullarda eğitim görenleri oldukça zorluyor.

Almanya Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre üniversite ve yüksekokul öğrencileri, ellerine geçen paranın ortalama yüzde 54'ünü, meslek eğitimi alanlar ise yüzde 42'sini barınma giderleri için harcıyor. Halkın genel ortalaması ise yüzde 25.

İstatistikler ayrıca, Almanya'da yüksek öğrenim gören öğrencilerin yaklaşık üçte ikisinin (yüzde 61), barınma maliyetleri sebebiyle geçim zorluğu yaşadığını ortaya koyuyor. Ülkede genç insanların ortalama kazancı genel nüfusun oldukça gerisinde. Federal İstatistik Dairesi'nin ilgili araştırması, barınma sorumluluğu kendine ait olan üniversite ve yüksekokul öğrencilerinin eline geçen yıl ayda ortalama net 867 euro geçtiğini gösteriyor. Bu meblağın ortalama yüzde 41'ini öğrencilerin kendi kazancı, yüzde 32'sini aile ve yakınların maddi yardımı, yüzde 15'ini ise burslar oluşturuyor.

Öğrencilerin yüzde 41'i en önemli gelir kaynağı olarak aileden gelen yardımlara işaret ederken, yüzde 36'lık bir kesim parasını kendi kazandığını dile getiriyor. Meslek eğitimi alanlar arasında barınma masraflarını yardım almaksızın karşılayanların oranı ise yüzde 80.

Meslek eğitimi alanların Almanya genelinde ortalama maaşı, Federal İstatistik Dairesi verilerine göre net bin 240 euro. Bu kişilerin yüzde 91'i için en büyük gelir kalemi kendi maaşları.

dpa / ET,TY

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?