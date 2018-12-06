 Almanya′da bankamatiklerde para sıkıntı | ALMANYA | DW | 02.01.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Almanya'da bankamatiklerde para sıkıntı

Almanya’da bugün birçok bankada bankamatiklerden para çekilmesi mümkün olmayacak. Para nakil şirketlerinde çalışanlar iş bırakıyor.

Deutschland Frau am Geldautomat (picture-alliance/Arco Images GmbH/G. Lenz)

Almanya'nın en büyük hizmet sendikası Verdi, ülke genelinde para nakil transferi yapan şirketlerde çalışan 12 bin üyesine iş bırakma çağrısında bulundu. Verdi Sendikası'ndan yapılan açıklamada grev nedeniyle Almanya'da birçok bankamatikte nakit sıkıntısının yaşanacağı, para transferi yapılmayacağı için bankamatiklerin boş kalacağı belirtildi.

Yetkililer tatil sonrasında bankaların yanı sıra perakende sektöründeki dükkanlara da para transferi yapılmayacağını duyurdu. Ayrıca birçok mobilya mağazası, büyük market zinciri ya da işletmeden akşam saatlerinde para teslim alınmayacak.

Verdi Sendikası ile işveren arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinin ilk beş turu başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Verdi görüşmelerin 3 ve 4 Ocak'ta devam edeceğini açıkladı. Verdi adına müzakerelere katılan sendika temsilcisi Arno Peukes, "İşverene mesajımız açık: Bize üzerinde müzakere edebileceğimiz bir teklif sunmazlarsa, iş bırakma eylemi daha da genişletilecek" dedi.

Sendika para nakil şirketlerinde çalışanların saat ücretine 1,5 euro artış istiyor. Bunun yanı sıra doğu ve batı eyaletlerinde çalışanların maaşlarının eşitlenmesi talep ediliyor. Almanya'nın doğu eyaletlerinde güvenlik görevlileri 1800-2400 euro arasında brüt maaş alırken, batı eyaletlerinde yaşayanlar 2200-2900 euro maaş alıyor.

rtr, AFP / HT, GA

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Deutsche Bank'a kara para aklama operasyonu

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'a, kara para aklama şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Soruşturmanın arkasında Panama Belgeleri ile ifşa edilen bilgiler yatıyor. (29.11.2018)  

Almanya'da Ziraat Bankası soruşturması

Almanya'da da faaliyet gösteren Ziraat Bankası'nın bir grup müşterisine kara para aklama ve vergi suçu şüphesiyle soruşturma açıldı. (11.10.2018)  

Benzer içerik

Screenshot Internetseite Soko Chemnitz

"Teşekkürler sevgili Naziler" 06.12.2018

Almanya'da aktivist sanatçılar, Chemnitz'deki aşırı sağcıları ifşa etmek için kurdukları internet sitesini kapattı. Sanatçılar, sitede adlarını aratan aşırı sağcıları tuzağa düşürerek amacına ulaştıklarını açıkladı.

Emmanuel Macron am Volkstrauertag in Berlin

Macron'dan Berlin'de "güçlü Avrupa" çağrısı 18.11.2018

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Birinci Dünya Savaşı'nda ölenleri anmak için Federal Meclis'te düzenlenen törene katıldı. Macron, Almanya ve Fransa'nın dünyanın kaosa sürüklenmesine izin vermemesi gerektiğini söyledi.

Deutschland Gespräch Asylsuchende mit Bundesmat für Migration und Flüchtlinge

Almanya'da iltica yasası sertleştiriliyor 09.11.2018

Almanya'da federal meclis, iltica yasasını sertleştiren değişiklikleri onayladı. Değişiklikler mülteci statüsünün teyidi sürecinde yetkili makamlarla etkin işbirliğini zorunlu kılıyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Deutschland Frau am Geldautomat (picture-alliance/Arco Images GmbH/G. Lenz)

Almanya'da bankamatiklerde para sıkıntı

Almanya’da bugün birçok bankada bankamatiklerden para çekilmesi mümkün olmayacak. Para nakil şirketlerinde çalışanlar iş bırakıyor.  

FOTO-GALERİ

Kombi-Bild Türkei Weibliche Mitglieder des Parlaments 1935

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'de kadınlar 84 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935'teki seçimlerde 17 kadın Meclis'e girdi. Türkiye o dönem meclisteki kadın oranıyla dünyada ikinci sıradaydı. Şimdi ise 118. sırada. 