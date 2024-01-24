Almanya'da bakım personeli açığı artıyor

Nüfusun yaşlandığı Almanya'da bakım personeli ihtiyacı da artıyor. 2049 yılına kadar ülkede 280 bin ila 690 bin ek bakım personeline ihtiyaç duyulacağı tahmin ediliyor.

Federal İstatistik Dairesi Almanya'da 2049 yılına kadar 280 bin ila 690 bin arasında ek bakım personeline ihtiyaç duyulacağı öngörüsünde bulundu.

Almanya'da "bakım personeli", yaşlı bakımı, hasta bakıcılık ve hemşirelik, çocuk bakımı ve yoğun bakım gibi alanlarda çalışanları, ayrıca bu meslek alanlarında staj yapanları ve bakıcı yardımcılarını kapsıyor.

Wiesbaden'daki Federal İstatistik Dairesi korona pandemisinden önceki 2019 yılında bakım personeli ihtiyacını 1 milyon 620 bin olarak öngörmüştü. Daire, bu sayının 2049 yılına kadar üçte bir oranında artarak 2 milyon 150 bine yükseleceği öngörüsünde bulundu.

Bakım personeli ihtiyacının ölçümünde elde edilen sayılar, ek tedbirler alınmaksızın 2049 yılında mevcut bakıcı sayısına ve yaşlanan toplumun sonuçlarına ilişkin tahminlere dayanıyor. Federal İstatistik Dairesi bu kez yaptığı tahminde demografik ve toplumsal değişimleri de göz önünde bulundurdu.

Tahminlerde "trend varyantı" denilen değişke demografik gelişimin yanı sıra bakım mesleklerinde iş piyasasındaki olumlu trend de değerlendirildi. Bir başka deyişle bakım personelinin yıllar içinde artacak olması dikkate alındı.

Federal İstatistik Dairesi'nin tahminlerine göre çalışan bakım personeli sayısı 2019 yılına göre yüzde 7 artarak 2034 yılına kadar 1 milyon 740 bine çıkacak ve 2049 yılında bu sayı 1 milyon 870 bin olacak. Ancak bu gelişme dikkate alındığında da işgücü açığı kapanmıyor. 2034 yılında 90 bin olarak hesaplanan personel açığı 2049'da 280 bine yükselecek.

"Statüko varyantı" adı verilen ikinci değişke ise yalnızca demografik gelişmelerin gelecekteki bakıcı sayısı üzerindeki etkilerini dikkate aldı. Bu varyanta göre, 2019 yılında 1 milyon 620 bin olan bakım personeli sayısı yüzde dokuz azalarak 2034 yılında 1 milyon 480 bine, 2049 yılında ise toplam yüzde on azalarak 1 milyon 460 bine düşüyor. Bu gelişmenin ana sebebi, emekliliği gelen bakıcıların sayısının artması. Daha olumsuz sonuç veren bu varyanta göre de 2034 yılında 350 bin, 2049 yılında ise 690 bin bakıcı açığı olacak.

AFP, dpa / EC, HT

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