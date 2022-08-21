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Soldan sağa: Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner - (04.05.2022)
Almanya Başkanı Olaf Scholz (ortada), Ekonomi Bakanı Robert Habeck (solda) ve Maliye Bakanı Christian Lindner (sağda) basın açıklaması yapıyor - (04.05.2022)Fotoğraf: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance
PolitikaAlmanya

Almanya'da hükümetin popülaritesi en düşük seviyede

3 saat önce

Almanya Başbakanı Scholz ve koalisyon hükümetinin popülaritesi, dokuz aylık iktidar döneminin en düşük seviyesine gerilemiş durumda.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve başında bulunduğu koalisyon hükümetinin popülerliği, iktidara geldiği geçen Aralık ayından bu yana en düşük seviyeye indi. 

Bild am Sonntag gazetesinin kamuoyu araştırma şirketi Insa'ya yaptırdığı ve Pazar günü açıklanan anketine göre, Almanya'daki insanların yüzde 62'si Başbakan Scholz'un icraatlarından memnun değil. Bu, Aralık 2021'de Scholz'un başbakan olduğu zamandan bugüne kadarki en düşük değer olarak kayıtlara geçti. Almanya'da insanların yalnızca dörtte biri Başbakan Scholz'un icraatlarını olumlu olarak değerlendiriyor. Mart başında yapılan ankette Almanların yüzde 46'sı Başbakan Scholz'un çalışmalarından memnun olduğunu ifade ederken, yüzde 39'u memnun olmadığını dile getirmişti. 

Anketin sonuçlarına göre popülaritesi düşen bir tek Scholz değil, aynı zamanda Scholz'un partisi Sosyal Demokratlar (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan koalisyon hükümeti de aynı kaderi paylaşıyor. Almanya'daki insanların yüzde 65'i koalisyon hükümetinin icraatlarından memnun değilken, yalnızca yüzde 27'si bu icraatları olumlu buluyor. Mart başındaki ankette Almanların yüzde 44'ü koalisyon hükümetinin iyi bir iş çıkardığını düşündüğünü beyan etmiş, yüzde 43'ü ise aynı fikirde olmadığını belirtmişti.

Ekonomi Bakanı Habeck en popüler başbakan adayı

Anket sonucuna göre, Almanya'da başbakan doğrudan seçilseydi Scholz şu anda yüzde 18 oy oranı ile ancak üçüncü sırada yer alabilecekti. Yüzde 25'lik oran ile Yeşiller Partisi'nden Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Robert Habeck söz konusu ankette birinci, muhalefet partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) lideri Friedrich Merz ise yüzde 19 ile ikinci oldu.

CDU'nun Bavyera'daki kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) popülaritesinin ise seçmenlerin nezdinde yükselmeye devam ettiği kaydedildi. CDU ve CSU'dan oluşan Birlik Partileri'nin puanı bir önceki haftaya göre bir puan artarak yüzde 28'e yükseldi. Bu rakam, Birlik partilerini, yüzde 21 seviyesinde seyreden Yeşiller'in yedi puan önüne koyuyor. SPD yüzde 19 ile bir önceki haftayla aynı oranda kalırken, koalisyon ortaklarından FDP bir puan kaybederek yüzde 8'e düştü. Bu, koalisyon hükümetindeki partilerin birlikte sadece yüzde 48'e sahip olduğu anlamına geliyor. Haftalık trende göre, Almanya için Alternatif (AfD) partisi yüzde 12 ve Sol Parti de yüzde 5 ile geçen haftaki oranlarını korudu.

Anket için 2 bin 429 kişiyle görüşüldüğü ve azami hata toleransının artı ve eksi yüzde 2,8 puan olduğu açıklandı.

 

AFP / DÇÜ,ET

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