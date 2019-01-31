Almanya'da büyüme tahminleri düşüyor

Almanya'nın uzun süreli ekonomik canlanma döneminin sonuna yaklaşıldığına dair işaretler artıyor. Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) işletmeleri kapsayan anketin değerlendirilmesinin ardından 2019 yılı tahmini büyüme hızının yüzde 0,9 olacağını duyurdu. Odalar Birliği'nin şimdiye kadarki tahminleri, Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 1,7 oranında artacağı yönündeydi.

Odalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Martin Wansleben, Britanya'nın anlaşmaya varılmadan Avrupa Birliği'nden ayrılması durumunda büyüme hızının daha da düşebileceğini söyledi. Ekonomik kriz endişesi taşımadıklarını belirten Wansleben, ABD ile Avrupa Birliği ve Çin arasındaki ticari anlaşmazlığın tırmanmasının ise durgunluk tehlikesi doğurabileceğini dile getirdi.

Talep geriliyor, yatırımlar erteleniyor

Sanayi ve Odalar Birliği'nin 27 bin işletmeyi kapsayan yılın ilk anketi, "Tahminler kararıyor" başlığını taşıyor. Bütün sektör ve branşlarda iş beklentilerinin olumsuzlaştığına işaret edilen araştırmada yurtiçi ve yurtdışı talepteki gelişmeden duyulan endişenin giderek büyüdüğü dile getiriliyor. Aynı zamanda genel ekonomik koşullar da Alman şirketleri tarafından risk faktörü olarak görülüyor. Küresel ticari anlaşmazlıklar Alman sanayi sektörünün faaliyetlerini frenliyor.

Sanayi şirketlerinin ihracat beklentilerinde de düşüş söz konusu. Daha az ihracat yapacağı tahmininde bulunan Alman şirketlerinin sayısı bir yılda iki katına çıktı. Talepteki gerileme nedeniyle birçok işletme yatırım planlarını erteliyor. Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği'nin anketine göre istihdam artışı hız kaybetmekle birlikte bu yıl da devam edecek.

DW, Reuters/AG, BK

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