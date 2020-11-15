Almanya'da büyük şirketlere kadın kotası geliyor

Almanya'da koalisyon ortakları Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD), büyük şirketlerin yönetimine kadın kotası getirilmesi konusunda uzlaştı. Uzun süredir devam eden müzakerelerin başarılı olduğu ve Cuma akşamı uzlaşı sağlandığı duyuruldu.

Varılan uzlaşmaya göre, borsada kayıtlı şirketler ile denetleme kurullarının yarısını çalışanlar ve hissedarların belirlediği, genelde çalışan sayısı 2 binin üzerinde olan şirketlerin yönetimlerine kadın kotası getirilecek.

Bunun yanı sıra, kamu iştirakli şirketlerin denetleme kurullarında en az yüzde 30 ve yönetim kurullarında da asgari kadın kotası uygulanması zorunlu hale geliyor. İlaveten sağlık sigortaları, emeklilik ve kaza sigortaları alanındaki kamu hukuku tüzel kişiliğine sahip kuruluşlar ile Almanya'nın iş ve işçi bulmadan sorumlu Federal Çalışma Ajansı gibi kurumlarda da asgari kadın kotası uygulaması hayata geçirilecek.

Almanya'da 2016 yılından bu yana yukarıda sözü edilen işletmelerin yönetimlerinde yüzde 30 olarak tanımlanan bir kadın kotası uygulaması yürürlüğe girmişti, ancak bu yönetim kurulları için zorunlu değil gönüllülük temeline dayanıyordu. Özellikle Merkel hükümetinin ortağı Sosyal Demokrat Parti kadın kotasının zorunlu hale getirilmesi için 2015'te de bastırmış, ancak kabul ettirememişti. O nedenle de işletmelerin kendi kendilerine hedef koymaları ve uygulamaya başlamaları üzerindeki uzlaşmayla sınırlı kalınmıştı.

Gönüllü kadın kotasının getirisi yok

Almanya'da yürütülen çok sayıdaki araştırma ise gönüllü kadın kotasının getirisi olmadığını ortaya koymuş, işletmelerin yönetimine kadın idareciler öngörmediğini gözler önüne sermişti. İlaveten, yönetici kadrolarındaki kadın sayısında da 2015'ten bu yana artış kaydedilmediği tespit edildi. Sosyal Demokrat Parti'nin elindeki Federal Aile ile Adalet Bakanlıkları'nın yaptırdığı bir araştırmaya göre, söz konusu şirketlerin yönetim kurullarındaki kadın oranının sadece yüzde 7,6 olduğu belirlendi. Bunun üzerine, SPD'li Adalet Bakanı Christine Lambrecht ile Aile Bakanı Franziska Giffey, bağlayıcılığı olan bir kadın kotası düzenlemesi için tekrar harekete geçerek, bunun 2021'de yapılacak federal meclis seçimlerinden önce kabul edilmesi için de çaba göstereceklerini açıklamışlardı. Sosyal Demokrat bakanlar, bir sonraki hükümet döneminde iktidar ortağı olmayabilecekleri ihtimali nedeniyle kotanın kabulü için pazarlığa açık olduklarını da söylemişlerdi.

CDU/CSU ile SPD'den temsilcilerden oluşan çalışma grubunun Cuma akşamı vardığı uzlaşının önümüzdeki hafta parti yönetimlerine sunulması ve nihai halinin kabul edilmesi hedefleniyor. Akabinde ise uygulamanın yürürlüğe girmesinden önce sorumlu ve uygulamanın sorumluluk alanında takdir yetkisine sahip bakanlıkların son çalışmaları yürüteceği belirtiliyor.

Muhalefetten tepki

Muhalefet partilerinden Yeşiller, hükümet ortaklarının kadın kotasından söz edip, asgari kadın kotasına razı geldikleri eleştirisini getirirken, Almanya'nın önde gelen ve federal hükümete danışmanlık da yapan ekonomistlerinden Prof. Marcel Fratzscher, "Varılan uzlaşı Almanya'daki cinsiyet ve fırsat eşitliğine gidişte önemli bir adımdır" diye konuştu. Fratscher, kadın kotasından işletmelerin de karlı çıkacağına işaret etti ve pek çok araştırmanın, yönetim kurulları çeşitli olan şirketleri daha da başarılı kıldığını ortaya koyduğunu vurguladı. Fratscher, özellikle Almanya ekonomisinin dönüşümünde kota uygulamasının süreci ileriye taşıyacağını da sözlerine ekledi.

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