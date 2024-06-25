Almanya'da ayrımcılığa uğrayanların sayısında ciddi artış

Almanya'da Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi'ne geçen yıl başvuranların sayısı 10 bini aşarak en yüksek seviyeye ulaştı. Ancak gerçek rakamların çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi'nin 2023 yılı raporu Berlin'de açıklandı. Buna göre daireye geçen yıl 10 bin 772 başvuru yapıldı. Bu, 2022 yılına göre 2000 bin fazla başvuru yapıldığını ortaya koyuyor. 2019 yılına kıyasla ise başvurular iki kat arttı.

Daireye başvuran 3 bin 400 kişi ten rengi ya da kökeni nedeniyle ayrımcılığa maruz kaldığını söylerken, bu grubu 2 bin başvuru ile engelliler ya da kronik rahatsızlığı olanlar izledi. 2 bin kişi cinsiyeti ya da cinsel yönelimi nedeniyle, bin kişi yaşı, 600 kişi ise dini inancı ya da dünya görüşü nedeniyle ayrımcılığa uğradığını bildirdi.

Ayrımcılık en çok iş hayatında

Rapora göre ayrımcılık kendisini en çok iş yaşamında gösteriyor. Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi'ne başvuranların üçte biri iş hayatında olumsuz tecrübeler yaşadığını aktardı. Bunları toplu taşıma, restoran ya da alışverişte, özetle gündelik hayatta ayrımcılığa uğradığını söyleyenler takip etti. Üçüncü sırada ise emniyet, mahkeme ya da resmi devlet dairelerinde ayrımcılığa maruz kaldığını söyleyenler yer aldı.

Rapordaki örnekler

Raporda bazı somut örneklere de yer verildi. Örneğin Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi'ne başvuran siyah bir vatandaş, bir dükkanda güvenlik personelinin sadece kendisine kimlik sorduğunu ve görevlinin bunu "Siyahlar çok hırsızlık yapıyor" şeklinde gerekçelendirdiğini aktardı.

Bir başka vakada ise emekli bir öğretmen iş başvurusunun, "öğrencilerin genç öğretmenlerle daha iyi anlaşabileceği, yaşlı öğretmenlerin bu görevin üstesinden gelemeyeceği" gerekçesiyle reddedildiğini anlattı.

Ferda Ataman: Yalnız bırakılmış hissediyorlar

Alman hükümetinin Ayrımcılıkla Mücadele Sorumlusu Ferda Ataman, Berlin'deki basın toplantısında yaptığı açıklamada, rakamların endişe verici bir eğilimi gösterdiğini dile getirdi. Ataman, "Yabancılar dışarı' ortamı ve insan onurunun hiçe sayılmasını sadeceSylt ya da halk festivallerinde gözlemlemiyoruz" dedi. Göçmenler, engelliler ve farklı cinsel yönelimleri olanların bunu gündelik hayatlarında yaşadığını söyleyen Ataman, iş ya da ev ararken maruz kalınan ayrımcılığı örnek olarak verdi. Ataman bu kişilerin kendilerini yalnız bırakılmış hissettiğini de ifade etti.

Raporda bu sayıların Almanya'da ayrıcılığın gerçek boyutunu göstermediğinin altı çizildi ve Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi dışında insanların başvurabileceği başka merkezlerin de bulunduğu hatırlatıldı. Ayrıca birçok kişinin yaşadığı ayrımcılığı yetkili birimlere bildirmediğine de dikkat çekilerek, "Bu nedenle gerçek sayının çok daha yüksek olduğunu tahmin ediyoruz" tespitine yer verildi.

Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi 2006 yılından bu yana Genel Eşit Muamele Yasası (AGG) uyarınca vatandaşlara danışmanlık hizmeti sunuyor ve haklarını savunuyor.

dpa,KNA / HT,ET

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