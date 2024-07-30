Almanya'da AYM seçim yasasında rötuşa gitti

Almanya'da Anayasa Mahkemesi, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokratlar'dan (FDP) oluşan koalisyon hükümeti tarafından hazırlanan seçim yasası reformunu Anyasaya kısmen aykırı bularak revize etti.

Anayasa Mahkemesi yargıçları Salı günü açıkladıkları kararlarında, "temel yetki maddesi" olarak tanımlanan uygulamanın iptalini geri çevirdi. Söz konusu madde, Federal Meclis seçimlerinde yüzde 5'lik seçim barajını aşamayan ancak en az üç seçim bölgesinde milletvekili çıkaran partilerin de Meclis'te temsil edilmelerine olanak sağlıyordu.

Ayrıca Anayasa Mahkemesi, bazı doğrudan adayların seçim bölgelerini kazanmalarına rağmen Federal Meclis'e girmelerini engelleyebilen "Zweitstimmendeckung" (ikinci oy kılıfı) uygulamasını da onayladı. Bu uygulama ile bir partinin aldığı ikinci oyların, o partinin Federal Meclis'teki temsilini ne ölçüde karşılayacağı ve dağılımı düzenleniyor. Alman seçim yasasına göre seçmenler hem doğrudan bir adaya hem de siyasi partiye oy verebiliyor.

Almanya'da bir oy kullanma merkezi Fotoğraf: Christoph Soeder/dpa

Muhalefetteki Hıristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile Sol Parti, yeni düzenlemelerden özellikle etkilenebilecekleri için mahkemeye başvurmuştu. Örneğin Sol Parti, son Federal Meclis seçimlerinde koalisyon hükümetinin iptal ettiği temel yetki maddesinden yararlanmıştı.

Yine sadece Bavyera eyaletinde seçimlere giren Hıristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) Almanya genelinde yüzde 5'in altında oy alması durulunda Meclis'te temsili mümkün olmayacak.

Anayasa Mahkemesi Yargıcı Doris König Fotoğraf: picture alliance/dpa

Bu madde, partilerin en az üç doğrudan vekillik kazanmaları halinde yüzde beş barajını aşamamalarına rağmen ikinci oyların da etkisiyle Federal Meclise girmelerini güvence altına alıyor. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının ardından uygulama önümüzdeki seçimlerde yeniden yürürlüğe girecek.

Anayasa Mahkemesi Başkan Yardımcısı Doris König, temel yetki maddesinin iptaline gerekçe olarak, eşit olmayan muamele teşkil ettiği için Anayasa ile uyumlu olmamasını gösterdi.

AFP / TY,ET

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