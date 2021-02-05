 Almanya′da AstraZeneca aşısının sevkiyatı başlıyor | ALMANYA | DW | 06.02.2021

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ALMANYA

Almanya'da AstraZeneca aşısının sevkiyatı başlıyor

Almanya'da AstraZeneca firmasının üretimi olan koronavirüs aşısının eyaletlere sevkiyatı bugün başlıyor. Sadece 65 yaş altındakilere önerilen aşının ilk parti sevkiyatının 345 bin 600 doz olacağı açıklandı.

AstraZeneca Covid-19 Impfung

Almanya'da Biontech/Pfizer ve Moderna aşılarının ardından İngiltere/İsveç ortaklığındaki AstraZeneca  firması tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı da kullanıma giriyor. Almanya Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, 345 bin 600 dozluk ilk parti sevkiyatın eyaletlere dağıtımı bugün başlayacak. Sağlık Bakanlığı gelecek hafta 391 bin 200 doz aşının, ertesi hafta bir milyon dozun üzerinde, daha sonraki hafta ise 1,5 milyon doz aşı sevk edileceğini açıkladı. Almanya'nın toplam 3 milyon 200 bin doz AstraZeneca aşısı alması planlanıyor.

Sadece 65 yaş altına kullanım izni

Almanya'da yetkili sağlık kuruluşu Robert Koch Enstitüsü'ne bağlı Daimi Aşı Komisyonu (Stiko), AstraZeneca firmasının ürettiği koronavirüs aşısını sadece 18-64 yaş aralığı için tavsiye etti. Komisyon bu karara aşının 65 yaş üstü için de etkili olduğunu gösteren verilerin mevcut olmaması ile gerekçelendirdi. Raporunda, "Aşının 65 üstü yaş grubundaki etkinliğini değerlendirmeye elverişli veriler şu an için yetersiz kalmaktadır" ifadesine yer veren Komisyon, "AstraZeneca aşısının mRNA yöntemiyle geliştirilen aşılardan farklı olarak sadece 18-64 yaş grubuna uygulanması gerektiğini" vurguladı.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, eyaletlere ilk doz aşıları, ikinci doz için stoklamadan  hemen kullanma çağrısı yaptı. Bakan, bu şekilde Almanya'da ilk üç hafta içerisinde 1 milyon 700 bin kişinin aşılanabilmesinin mümkün oluğunu ifade etti.

mRNA teknolojisiyle üretilen Biontech/Pfizer ve Moderna aşılarının aksine viral vektör yöntemiyle geliştirilen AstraZeneca aşısının koronavirüse karşı yüzde 70 koruma sağladığı açıklanmıştı.

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Çocuklar için aşı yolda

Sağlık Bakanı Spahn, 18 yaşa kadar olan çocuk ve gençlerin koronavirüse karşı aşılanmasının ise yaz aylarında mümkün olabileceğini ifade etti. Şu anda bu yaş grubuna uygun aşı bulunmadığını ifade eden Bakan, Biontech/Pfizer aşısının 16 yaşından itibaren kullanılabileceğini, Moderna ile AstraZeneca aşısının ise 18 yaş sınırı olduğunu vurguladı. Özellikle hastalık öyküsü bulunan çocuk ve gençlerin koronavirüse karşı aşılanmasının önemine dikkat çeken Bakan, araştırmaların sürdüğünü ve yaz aylarına kadar olumlu sonuçlanmasını umduğunu ifade etti.

dpa,DW/BÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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