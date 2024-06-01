Almanya'da AP seçimlerinde AfD endişesi

Almanya'da Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağcı AfD'nin olası başarısına yönelik endişeler artıyor. Sanayi temsilcileri ve sendikalar bu tür bir senaryonun ekonomide ve refahta yaratacağı depreme dikkat çekiyor.

Avrupa Parlamentosu seçimleri için geri sayım sürerken, Alman sanayi ve ticaret dünyası ile sendikalardan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin olası seçim başarısına yönelik endişeli sesler artıyor.

Alman Sanayiciler Birliği (BDI) Başkanı Siegfried Russwurm, "Demokrasi düşmanlarının güçlenmesine yönelik somut bir tehlike bulunduğunu" ifade etti. Alman Yazı İşleri Ağı'na (RND) konuşan Russwurm, 6-9 Haziran tarihlerinde düzenlenecek seçimlerin Almanya'nın açık bir Avrupa'da gelişimine devam etmek mi yoksa kendini izole etmek mi istediği konusunda belirleyici olacağını savundu. BDI Başkanı, "Bu bir tercih meselesi değil. Almanya Avrıpa Birliği olmadan finansal açıdan daha kötü durumda olurdu. Bunu somut verilerle ortaya koyabiliriz" diye konuştu.

AfD'nin zaferi ekonominin felaketi olur uyarısı

Alman Sendikalar Birliği (DGB) Başkanı Yasmin Fahimi de ırkçılık ve ötekileştirmenin pek çok insanın benliğinde ve günlük yaşamında derinlemesine yer ettiğini ifade etti. Fahimi, bu nedenle AfD'nin neyi savunduğunun daha iyi anlaşılması gerektiğine dikkat çekerek partinin "çalışanlar değil, piyasa Avrupası" hedeflediğini belirtti. Fahimi, AfD için, "Asgari ücret değil, daha fazla kar istiyor. Daha güçlü toplu iş sözleşmeleri istemiyor, keyfi ödemeler istiyor" şeklinde konuştu.

Alman Sendikalar Birliği (DGB) Başkanı Yasmin Fahimi Fotoğraf: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance

Welt am Sonntag'a konuşan Fahimi, “AfD'nin zaferi oldukça derin bir resesyona girmemiz, milyarlarca gayri safi milli hasılayı ve 2,5 milyona varan istihdamı bir çırpıda kaybetmemiz anlamına gelecektir" ifadelerini kullandı.

Almanya'da yapılan son anketler, AfD'nin oy oranının yüzde 14 ile 15 arasında değiştiğini gösteriyor.

dpa/SÖ,JD

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