Almanya'da antisemitizm: Nefret artıyor

"Ludwig Fischer" adlı kullanıcıdan yine bir e-posta gelmiş. Yorai Feinberg son dönemlerde bu e-postalara alışmış durumda. Berlin'de bir restoran sahibi olan Feinberg, birkaç günde bir Hitler'in taarruz bölüğü komutanlarından Ludwig Fischer’in adını kullanan birinden nefret söylemleriyle dolu mesajlar alıyor. Bu kişiye göre Feinberg, "adi bir sıçan" ve "Holokost sadece bir dalavereden ibaret zira tüm Yahudilerin eninde sonunda gidecekleri yer gaz odalarıydı."

Feinberg’de, sadece Ludwig Fischer’den 60 sayfaya yakın olmak üzere nefret içerikli e-postalar birikti. 60 sayfa dolusu aşağılama, Holokost göndermesi ve tehdit... "Bu aralar artık bunları kişisel almıyorum. Artık ciddiye de almıyorum" diyor Feinberg.

"Her şeyin biraz daha kötüleştiği dönemlerdeyiz"

Altı yıl önce Almanya’ya yerleşen İsrailli Feinberg, ilk başlarda kendisini güvende hissediyormuş. "Berlin’de 'hoş geldin kültürü' ile karşılaştım" diyen restoran sahibi, daha önce Yahudilere karşı atmosferin pek de iyi olmadığını belirttiği Viyana’da yaşamış. Feinberg "Her şeyin biraz daha kötüleştiği dönemlerdeyiz" diyor.

Geçen aylarda Almanya’da sık sık Yahudileri hedef alan saldırılar düzenlendi. Henüz kısa süre önce Bonn kentinde Amerikalı bir profösör, Filistin asıllı bir genç tarafından saldırıya uğradı. Yine geçen Nisan ayında Berlin’de kipa takmış bir İsrailliye yönelik düzenlenen kemerli saldırı da büyük tepkiye yol açtı.

Özellikle de internette İsrailli ve Yahudilere yönelik saldırı ve hakaretler artış gösterdi. Berlin Teknik Üniversitesi’nin bir araştırmasına göre uzmanlar çoğunluğu anonim yazılmış 300 bin metin inceledi. Araştırmanın başında bulunan üniversitenin dil ve iletişim enstitüsünden Monika Schwarz-Friesel elde ettikleri sonuca göre, Yahudi karşıtı nefret söylemi içeren yorumların sadece artışa geçmediğini, aynı zamanda da radikalleştiğini belirtiyor. "İnsanlar internetin anonim olabilme özelliğini Yahudi karşıtı yorumlar için kullanıyor" diyen Schwarz-Friesel, bunun antisemitizme yönelik tabuda eşiğin gittikçe düştüğünü gösterdiğine dikkat çekiyor.

"Sorun birkaç tane kötü insan değil…"

Yorai Feinberg kendisine yönelik ilk düşmanca tutumla Berlin’de sokak ortasında tanışmış. Aralık ayında bir adam Feinberg’e kendi restoranının önünde dakikalarca hakaret etmiş. Feinberg kaydettiği bu anı, internette yayınladı. Almanya genelinde bir destek görmüş. Ancak bu andan itibaren çok daha fazla düşmanca tutumla da karşılaşmış. Yorai Feinberg, "Sorun, birkaç tane kötü insan değil, sorun onları destekleyenler" diyor.

Yorai Feinberg'e göre sorun birkaç kişi değil, sorun onlara destek verenler

Berlin Teknik Üniversitesi'nin araştırması aynı zamanda, antisemitizmin sadece aşırı sağcı ve popülist kesimden gelmediğini ortaya koyuyor. Sol, liberal ve Müslüman kesim arasında da Yahudi karşıtı yorumların yapıldığı belirtiliyor. Bilim insanı Monika Schwarz-Friesel, "Gündelik yaşamda orta kesimindeki antisemitizmin, en tehlikelisi olduğunu" söylüyor. Radikal söylemlerin daha ziyade saçmalık olarak değerlendirildiğini belirten Schwarz-Friesel, ancak toplumun eğitimli kesimden yapılan bu tür yorumların ise gün geçtikçe kabul görmeye başladığı aktarıyor.

Yorai Feinberg'e yönelik nefret söylemleri, sağ kesimden geliyor. Bunu, sadece "Ludwig Fischer" adını kullanan kişinin e-postaları değil, diğer e-postalardaki içerikler de ortaya koyuyor. E-postalarda holokost reddedilirken, gaz odalarının hiç olmadığı öne sürülüyor. Yorai Feinberg'e yazanlar, İkinci Dünya Savaşı sırasındaki katliamdan "Nasyonal Sosyalistler'in değil bizzat Yahudilerin sorumlu olduklarını" öne sürüyor.

Berlin'de yaşayan Yorai Feinberg'e göre kendisine yönelik bu nefret içeriklerinin gönderilmesinin birçok sorumlusu bulunuyor. "Almanya'da her alandaki aşırıcılık ortamı çok daha yaygınlaştı" diyen Feinberg, sağcılarda aşırılığın arttığını ve buna tepki olarak solcularda da arttığını söylüyor. Feinberg nefret söylemlerinde Avrupa'ya yönelik artan mülteci akınının da rolü olduğu görüşünde.

"Bana saldıranların hiçbiri ceza almadı"

Yorai Feinberg ister İsrail'i eleştirmek ister eski önyargılar üzerinden olsun antisemitzme karşı mücadele etmeye çalışıyor. Bu her zaman kolay olmuyor. "Ludwig Fisher'den" aldığı ilk e-postayı Facebook hesabından paylaştığında, paylaşımı silinmiş ve hesabı kapatılmıştı. Facebook algoritması tehdit eden ve edilenler arasında bir ayırım yapamıyor. Feinberg, yargının nefret söylemleri ve tehditleri fazlasıyla ciddiye aldığına ancak şu ana kadar herhangi bir sonuç alınmadığını belirtiyor. Feinberg, "Şimdiye kadar hiçbir saldırgan ceza almadı. Oysa ceza alacağından yola çıktığım birçok aşırı vaka yaşadım" diyor.

Bilim insanı Schwarz-Friesel, "Bu trend böyle devam ederse, antisemitizm sadece internette değil, gerçek yaşamda da normal bir hal almaya başlayacak" uyarısında bulunuyor.

Yorai Feinberg her şeye rağmen umutlu, gelecek yıllarda durumun düzeleceğine inanıyor ve ekliyor: "Toplumun içindeki bu hiçbir anlam ifade etmeyen küçük kesim nedeniyle Almanya'yı terk etmeyeceğim."

PatrickGroße

© Deutsche Welle Türkçe