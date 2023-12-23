Almanya'da antisemitik suçlarda artış kaydedildi

Almanya'da güvenlik birimleri 7 Ekim'den bu yana binden fazla antisemitik suç kaydetti. Bunların çoğunu İsrail bayrağı yakılması ve sinagogların duvarlarının boyanması gibi suçlar oluşturuyor.

Welt am Sonntag gazetesinin, Federal Emniyet Teşkilatına (BKA) dayandırdığı habere göre, 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e karadan ve havadan saldırmasıyla başlayan savaşa paralel olarak Almanya'da binden fazla antisemitik suç kayda geçti. Bunların çoğunu İsrail bayrağı yakmak ve sinagogların duvarlarına Yahudilik ve İsrail karşıtı sembol veya sloganlar yazmak oluşturuyor.

BKA'nın verilerine göre, Almanya'da işlenen antisemitik suçların sayısı geçen yılın son çeyreği ile karşılaştırıldığında yaklaşık iki katına yükseldi. BKA, geçen yılın aynı döneminde 506 benzer olayın kayıt altına alındığını belirtti. Güvenlik birimleri sayının daha da artabileceğini, emniyet ve istihbaratta pek çok vakaya dair soruşturmanın hâlâ sürdüğüne işaret etti.

Sosyal medyada nefret ve şiddet söylemleri arttı

Gazetenin haberinde sosyal medya kanallarından Yahudilere yönelik nefret söylemlerinin, kışkırtıcı açıklamaların, şiddet ve ölüm çağrılarının arttığı da belirtildi.

Bununla bağlantılı olarak ekim ayı başından bu yana Federal Emniyet Teşkilatının İnternette Suç Teşkil Eden İçerikleri Bildirme Merkezine 603 bildirim yapıldığı açıklandı. Bunlardan yüzde 59'unun "antisemitik" olarak nitelendirildiği bildirildi.

Alman hükümetinin Antisemitizmle Mücadele Sorumlusu Felix Klein, "Yahudileri sadece fiziksel açıdan değil dijital ortamda da korumak zorundayız, zira kelimeler hızla eyleme dönüşebilir" uyarısında bulundu. Welt am Sonntag gazetesine konuşan Klein, dijital ortamdaki suçlarla ilgili olarak internet platformlarının sorumlu olduğunu hatırlatarak, "Eğer onlar adım atmazsa devlet onların bunu yapmalarını sağlamalı" diye de sözlerine ekledi.

Federal ve eyalet düzeyindeki emniyet teşkilatlarının 7 Ekim'den bu yana Ortadoğu ile bağlantılı suç sayısının 4 bin 700'ü aştığı da kaydedildi. Bu bağlamdaki suçların çoğunu ise genel olarak halkı kışkırtmak, İsrail karşıtı gösterilerde emniyet güçlerine direniş göstermek ve mala zarar vermek oluşturuyor.

Köln'deki DİTİB Merkez Cami. Fotoğraf: Christoph Reichwein/dpa/picture alliance

Müslümanlar karşıtı nefret de artıyor

Öte yandan Bertelsmann Vakfı'nın aralık ayı ortasında açıklanan "Din Gözlemi Raporu 2023"te 7 Ekim'den bu yana Ortadoğu'da yaşananların Almanya'da da toplumsal yaşamı etkilediği ve toplumda bölünmeye yol açtığı tespitine yer verilmişti.

Söz konusu araştırmaya katılanların yüzde 52'si İslam dinini "tehdit edici" bulduğunu söyledi. Raporda, İslam dinin çok sayıda kişi tarafındansiyasal İslam ile ilişkilendirildiği ve kimi katılımcıların "İslam'ın şiddete çağrı yaptığına inandığını" beyan ettiği aktarıldı. Bu tablonun son on yılda kalıcı hale gelmeye başladığının gözlendiği belirtilirken, genç katılımcıların bu konuda yaşlı katılımcılara göre daha az çekince gösterdiği de yapılan saptalamalar arasında yer aldı. Vakıf, "Müslümanlar giderek daha fazla ayrımcılık, düşmanlaştırma ve dışlamaya maruz kalıyor" eleştirisinde bulundu.

KNA, dpa/ ETO, JD

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