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Altı ayda 8 bin 500'den fazla şirket iflas etti

13 Eylül 2023

Almanya'da konjonktürdeki durgunluk ve artan kredi faizleri nedeniyle iflas eden şirketlerin sayısı yılın ilk altı ayında arttı. Yılın ilk yarısında 8 bin 571 şirket iflas etti.

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Bonn'da kapanmış bir dükkan
Fotoğraf: Ying Tang/NurPhoto/picture alliance

Almanya'da ekonomik konjonktürdeki durgunluk ve artan kredi faizleri iflasları yılın ilk yarısında artırdı. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre iflas eden şirketlerin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,5 artış kaydederek 8 bin 571 oldu.

Alacaklıların iflas eden firmalardan talep ettiği paranın miktarı ise 13,9 milyar euroya yükseldi. 2022'nin ilk yarısında bu meblağ 8,2 milyar euro olarak kaydedilmişti. Bireysel iflasların sayısı ise yılın ilk altı ayında yüzde 1,9 oranında düşerek 33 bin 140 olarak kaydedildi.

Firmalarda en çok iflas, ulaşım ve depolama sektörlerinde kayda geçerken, bunları taşeron şirketlerin yerine getirdiği çeşitli ekonomik hizmet branşları takip ediyor. En az iflas bildirilen branş ise enerji tedariği.

Alman ekonomisi 2022 yılı sonunda ve 2023 başında küçülürken ilkbaharda durgunluğa girmişti. Uzmanlar faizlerin ve finansman maliyetlerinin artması nedeniyle yıl genelinde de gayrisafi milli hasılanın düşeceğini tahmin ediyor.

Halle Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü'nden ekonomist Steffen Müller "Çok sayıda ekonomik sorun ve belirsizlik sebebiyle gelecek aylarda da iflas sayılarının bir önceki yıla göre daha yüksek olacağı varsayılmalı" dedi.

Reuters / EC, HT

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