Almanya'da uzmanlardan alpakalarla yürüyüş uyarısı

Almanya'da alpakalarla yürüyüş etkinlikleri giderek yaygınlaşıyor. Ancak uzmanlara göre bu hayvanlarla yakın temas bazı sağlık riskleri doğurabilir.

Almanya'da giderek popülerleşen ilginç bir etkinlik, uzmanların sağlık riski uyarılarına neden oldu. Alpaka yürüyüş deneyiminin giderek yaygınlaştığı ülkede, uzmanlar bu hayvanlarla temasın olası risklerine dikkat çekti.

Söz konusu hayvanların ishal yapan patojenlerden uyuz böceklerine ve tüberküloza kadar birçok mikroorganizma taşıyabileceğini belirten Friedrich Loeffler Enstitüsü'nden araştırmacı Christian Menge, bu hayvanlarla artan insan temasının enfeksiyon riskini artırabileceği konusunda uyarıda bulundu. Menge, bu trendle yeni tanışanların genellikle çiftlik hayvanlarıyla oldukça az tecrübesi bulunması ihtimaline dikkat çekerek özellikle çocukların ve yaşlıların risk altında olduğunu kaydetti. Araştırmacı, hastalık bulaşma ihtimalinin alpakaların atlar gibi diğer hayvanlarla bir arada tutulduğu ortamlarda artabileceğini belirtti.

Friedrich Loeffler Enstitüsü'yle işbirliği içinde bu hayvanlarda bulunan patojenleri kataloglamaya yönelik bir araştırma projesine öncülük eden Justus Liebig Üniversitesi'nden Henrik Wagner, halihazırda Almanya'da 35 bin ila 40 bin lama ve alpaka bulunduğunu tahmin ettiklerini belirtti.

Yakın temasta bulunmama uyarısı

"Panik yapmaya gerek olmadığını" söyleyen Wagner, yine de çiftliklerde hayvan sağlığının teminat altına alınması için düzenli veteriner kontrollerinin yapılmasının önemine dikkat çekti. Araştırmacı Christian Menge de alpaka yürüyüşlerine katılanların yakın temastan kaçınmalarını, hayvanları öpmekten imtina etmelerini ve temasın ardından ellerini yıkamalarını tavsiye etti.

dpa/SÖ, TY

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