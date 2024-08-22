Almanya'da aşırı sağcı suçlarda bir rekor daha

Almanya'da yılın ilk yarısında aşırı sağ motivasyonlu suçların sayısı geçen yılın rekorunu kırarak şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı. En fazla artış, doğu eyaleti Saksonya'da görüldü.

Almanya'da 2024 yılının ilk yarısında 9 bin 802 aşırı sağ motivasyonlu suç vakası polis kayıtlarına geçti.

Frankfurter Rundschau gazetesinin Sol Partili Petra Pau'nun verdiği soru önergesine İçişleri Bakanlığı'ndan gelen yanıta dayandırdığı haberine göre bu, altı aylık bir dönem içinde Almanya'da şimdiye kadar kaydedilen en büyük aşırı sağ kaynaklı suç sayısına tekabül ediyor.

2023'ün ilk yarısında ise 6 bin 992 aşırı sağ motivasyonlu suçla yine bir rekor kırılmıştı.

Haberde gamalı haç grafitileri çizilmesi ve Nazi sloganları atılmasının da suç olarak kaydedildiği belirtildi.

Aşırı sağ çıkışlı genel suç oranlarındaki artışa karşın şiddet içeren suçların sayısı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla değişmeyerek 318 olarak tespit edildi. Bu yılın ilk yarısında aşırı sağcı şiddet suçlarına maruz kalan 166 kişi yaralandı.

Sol Partili siyasetçi Petra Pau aşırı sağ motivasyonlu suçlardaki artışın endişe verici boyuta ulaştığını söyledi. Fotoğraf: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

Polise bildirilmeyen vakaların sayısının çok daha yüksek olduğunu belirten Sol Parti Milletvekili Pau, gerek sosyal medyada gerekse parlamentolarda göçmen karşıtı kışkırtmaların artmasından endişe duyduğunu söyledi.

Aynı zamanda Fedaral Meclis Başkan Yardımcısı olan Sol Partili siyasetçi, bu durumun sokaklara da taştığını belirterek "Almanya için Alternatif (AfD) ve onun yeni sağ ideolojisi, sağcı şiddetin itici gücü olarak hizmet ediyor" dedi.

Pau, bu yıl ülkenin doğu eyaletlerinde yapılacak seçimlerde aşırı sağcı AfD'nin daha fazla temsil edilmesinden endişe duyduğunu da ifade etti.

Seçimler Thüringen ve Saksonya'da 1 Eylül'de, Brandenburg'da ise 22 Eylül'de yapılacak.

Frankfurter Rundschau gazetesindeki haberde özelikle doğudaki Saksonya eyaletinde aşırı sağ motifli suçların fazla olmasının dikkat çekici olduğuna vurgu yapıldı.

Saksonya'da 2024'ün ikinci çeyreğinde 600'den fazla sağ motivasyonlu suç işlendi. Bu sayı diğer eyaletlerdeki suç oranlarının çok üzerinde.

KNA/TY,BK

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