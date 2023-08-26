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PolitikaAlmanya

Almanya'da aşırı sağcı politikacıya dışkılı saldırı

26 Ağustos 2023

Almanya'da aşırı sağcı AfD'li politikacı Beatrix von Storch'un bir etkinlik sırasında üzerine köpek pisliği sürüldü. Eylemi gerçekleştiren kişi gözaltına alındı.

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AfD'li politikacı Beatrix von Storch
AfD'li politikacı Beatrix von StorchFotoğraf: Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance

Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partili milletvekili Beatrix von Storch, Rheinland-Pfalz eyaletinde gerçekleştirdiği bir konuşma esnasında köpek pisliğiyle saldırıya uğradı. Polisin verdiği bilgiye göre, olay Cuma akşamı Vulkaneifel'a bağlı yer Daun kasabasında gerçekleşti. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Von Storch, bir adamın etkinliğin gerçekleştiği salonda kendisiyle sahnede fotoğraf çektirmek istediğini, daha sonra da üzerine köpek pisliği sürdüğünü aktardı. Von Strorch, "Bu gerçekten iğrençti" diye konuştu.

Saldırıyı gerçekleştiren 35 yaşındaki kişinin etkinlik salonunun önünde polise bir süre direndikten sonra yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. AfD'li politikacı, saldırgandan şikayetçi oldu.

Aşırı sağcı AfD'nin etkinliğinin gerçekleştirdiği salonun önünde 100-120 kişilik bir eylem gerçekleştirdiği, eylemin olaysız geçtiği belirtildi. AfD'nin etkinliğine ise polisin verdiği bilgiye göre yaklaşık 80 kişi katıldı.

AfD’ye destekte artış eğilimi

Almanya'da yapılan son anketlere göre koalisyon hükümetinin partileri kan kaybederken, İslam ve göçmen karşıtı söylemleriyle bilinen AfD'ye destek artış eğiliminde. Geçen hafta Bild am Sonntag gazetesi tarafından kamuoyu araştırma şirketi Insa'ya yaptırılan ankette katılımcılara "Pazar günü genel seçim olsa ne oy verirdiniz? sorusu yöneltildi. Buna göre bir hafta önceye kıyasla iki puan kaybeden Sosyal Demokrat Parti’nin oyları yüzde 18'de kalırken, AfD'nin oy oranında ise değişiklik olmadı. Ankete katılanların yüzde 21'i AfD'yi tercih edeceğini kaydetti.

DW, dpa/ SÖ,JD

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