Almanya'da aşırı sağcı medya kuruluşu Compact yasaklandı

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, aşırı sağcı Compact dergisinin ait olduğu Compact Magazin GmbH şirketinin her türlü faaliyetini yasakladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, şirketlerin de bazı koşullar altında dernekler gibi yasaklanabileceği belirtilerek söz konusu kuruluşların Anayasa'nın 9'uncu maddesi ile dernekler yasasının 3'üncü maddesi uyarınca "anayasal düzene" karşı faaliyetleri nedeniyle yasaklandığı kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı, Compact dergisinin yanı sıra şirkete bağlı Conspect Film'in de faaliyetlerinin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, değerli varlıklara ve kanıtlara el konulması için Compact dergisi ile Conspect Film şirketinin Brandenburg, Hessen, Saksonya ve Saksonya-Anhalt eyaletlerindeki bürolarında ve üst düzey yöneticilerinin evlerinde sabahın erken saatlerinde aramalar yapıldığı belirtildi.

Compact Magazin ile Conspect Film'e ait bürolar ile üst düzey yöneticilerin evlerinde aramalar yapıldı Fotoğraf: Sven Kaeuler/dpa/tnn/dpa/picture alliance

Faeser: Aşırı sağcı çevrelerin sesiydi

İçişleri Bakanı Faeser, yasak kararına ilişkin açıklamasında Compact dergisinin "Aşırı sağcı çevrelerin sesi" olduğunu belirterek "Bu dergi Yahudilere, göç geçmişi olan insanlara ve bizim parlamenter demokrasimize karşı korkunç bir şekilde nefreti körüklüyor" ifadelerini kullandı.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan, bu yasağın "sığınmacılara ve göçmenlere yönelik nefret ve şiddet iklimi yaratmak ve demokratik devleti yıkmak isteyen siyasi kundakçılara" karşı harekete geçildiğini de gösterdiğini vurguladı. Faeser, "Mesajımız son derece açık: Almanya'ya kimin ait olup olmadığının etnik temelde tanımlanmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

"Aşırılıkçı, nasyonalist ve azınlık düşmanı"

Compact Magazin GmbH, iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından 2021 yılında "aşırılıkçı, nasyonalist ve azınlık düşmanı" olarak sınıflandırılmıştı.

İçişleri Bakanlığının açıklamasında Compact Magazin GmbH'ya ait bilgiler de yer aldı. Aşırı sağcı Jürgen Elsässer yönetimindeki şirketin en önemli yayını olan Compact dergisi aylık olarak yayımlanıyor ve 40 bin adet basılıyor. Sosyal medya platformlarında da aktif olan Compact-Magazin GmbH bünyesinde online video kanalı Compact-TV de bulunuyor. Bunun yanı sıra kitap, sesli kitap, giysi, çıkartma, afiş gibi ürünler sunan bir online satış sitesi de bu şirkete ait.

İçişleri Bakanlığının açıklamasında Compact Magazin GmbH'nın yayınları ve ürünlerinin "Yeni Sağcılar" olarak adlandırılan aşırı sağcı düşüncenin yayılması ve popülerleşmesinde merkezi bir rol oynadığı ifade edildi. Compact Magazin GmbH'nın "Yeni Sağcıların" iletişim ağı oluşturmasındaki baş aktör olduğu vurgulandı.

DW, AFP/JD,BK

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