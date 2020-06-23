Almanya'da aşırı sağcı grup yasaklandı

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, çoğunlukla online platformlarda faaliyet gösteren Neonazi grup "Nordadler"i (Kuzey Kartal) yasakladı. Kuzey Ren-Vestfalya, Saksonya, Brandenburg ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde grubun önde gelen temsilcilerine yönelik operasyonlara 130'dan fazla polis katıldı.

İçişleri Bakanlığı, yapılan aramalarda silah ve patlayıcı madde bulunmadığını, ancak bir beyzbol sopası bulunduğu bilgisini verdi. Bakanlık sözcüsü, aramalarda bilgisayar, diz üstü bilgisayar ve cep telefonlarına el konduğunu belirtti. Sözcü bunun yanı sıra nasyonal sosyalist yayınlar, nasyonal sosyalizm dönemine ait bayraklar ve miğfer gibi ürünlerin bulunduğunu söyledi.

Sözcü, aramalar sırasında gözaltına alınan olmadığını da sözlerine ekledi.

Seehofer: Aşırı sağcılığa yer yok

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Neonazi grubun yasaklanmasına ilişkin açıklamasında "Nefret ve kışkırtıcılık yayan, nasyonal sosyalist bir devletin yeniden kurulmasını özleyen dernek ve grupları yasaklayacağım" ifadesini kullandı. Seehofer, aşırı sağcılık ve antisemitizmin Almanya'da ne gerçek ne de sanal dünyada yeri olmadığını belirtti.

İçişleri Bakanlığı da gruba ait internet sayfalarına erişimin engellenmesi ve bu sayfaların silinmesi için çaba gösterdiği bilgisini verdi.

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, nasyonal sosyalist ideolojiyi benimseyen "Nordadler" adlı grubun Adolf Hitler ve nasyonal sosyalizm döneminin önde gelen isimlerinden etkilendiği belirtildi. Grubun farklı isimlerle Hitler dönemindeki anlayış ile internette milliyetçilik propagandası yaptığı, "grubun liderinin beyin yıkayarak, anayasa düşmanları yaratmak için genç internet kullanıcılarını kazanmaya çalıştığı" ifade edildi. Yahudi düşmanı olarak nitelendirilen grubun, İsrail için "terör devleti" ifadesini kullandığı kaydedildi.

Bu yıl içinde yasaklanan üçüncü grup

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, "Nordadler" bu yıl içinde yasaklanan üçüncü aşırı sağcı grup oldu. Ocak ayında "Combat 18," Mart ayında da İmparatorluk Vatandaşları adlı Alman devletini tanımayan örgüte bağlı "Birleşik Alman Halkları ve Soyları" yasaklanmıştı. Almanya'da bir içişleri bakanı tarafından bugüne kadar "Nordadler" ile birlikte 20 aşırı sağcı grup ve örgüt yasaklandı.

dpa/JD,HS

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