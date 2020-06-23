 Almanya′da aşırı sağcı grup yasaklandı | ALMANYA | DW | 23.06.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Almanya'da aşırı sağcı grup yasaklandı

Almanya'da Neonazi ideolojiyi benimsediği gerekçesiyle aşırı sağcı "Nordadler" adlı bir grubun faaliyetleri yasaklandı. Grubun özellikle internette aktif olduğu belirtiliyor.

«Revolution Chemnitz» wollte Regierungssturz (picture-alliance/dpa/C. Schmidt)

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, çoğunlukla online platformlarda faaliyet gösteren Neonazi grup "Nordadler"i (Kuzey Kartal) yasakladı. Kuzey Ren-Vestfalya, Saksonya, Brandenburg ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde grubun önde gelen temsilcilerine yönelik operasyonlara 130'dan fazla polis katıldı.

İçişleri Bakanlığı, yapılan aramalarda silah ve patlayıcı madde bulunmadığını, ancak bir beyzbol sopası bulunduğu bilgisini verdi. Bakanlık sözcüsü, aramalarda bilgisayar, diz üstü bilgisayar ve cep telefonlarına el konduğunu belirtti. Sözcü bunun yanı sıra nasyonal sosyalist yayınlar, nasyonal sosyalizm dönemine ait bayraklar ve miğfer gibi ürünlerin bulunduğunu söyledi.

Sözcü, aramalar sırasında gözaltına alınan olmadığını da sözlerine ekledi.

Seehofer: Aşırı sağcılığa yer yok

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Neonazi grubun yasaklanmasına ilişkin açıklamasında "Nefret ve kışkırtıcılık yayan, nasyonal sosyalist bir devletin yeniden kurulmasını özleyen dernek ve grupları yasaklayacağım" ifadesini kullandı. Seehofer, aşırı sağcılık ve antisemitizmin Almanya'da ne gerçek ne de sanal dünyada yeri olmadığını belirtti.

İçişleri Bakanlığı da gruba ait internet sayfalarına erişimin engellenmesi ve bu sayfaların silinmesi için çaba gösterdiği bilgisini verdi.

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, nasyonal sosyalist ideolojiyi benimseyen "Nordadler" adlı grubun Adolf Hitler ve nasyonal sosyalizm döneminin önde gelen isimlerinden etkilendiği belirtildi. Grubun farklı isimlerle Hitler dönemindeki anlayış ile internette milliyetçilik propagandası yaptığı, "grubun liderinin beyin yıkayarak, anayasa düşmanları yaratmak için genç internet kullanıcılarını kazanmaya çalıştığı" ifade edildi. Yahudi düşmanı olarak nitelendirilen grubun, İsrail için "terör devleti" ifadesini kullandığı kaydedildi.

Bu yıl içinde yasaklanan üçüncü grup

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, "Nordadler" bu yıl içinde yasaklanan üçüncü aşırı sağcı grup oldu. Ocak ayında "Combat 18," Mart ayında da İmparatorluk Vatandaşları adlı Alman devletini tanımayan örgüte bağlı "Birleşik Alman Halkları ve Soyları" yasaklanmıştı. Almanya'da bir içişleri bakanı tarafından bugüne kadar "Nordadler" ile birlikte 20 aşırı sağcı grup ve örgüt yasaklandı.

dpa/JD,HS

©Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Almanya'da aşırı sağcıların sayısı artıyor

Alman iç istihbaratının 2019 yılına dair raporunun tanıtım toplantısı iptal edildi. Basına sızan bilgilere göre "şiddete yatkın" aşırı sağcıların sayısı 13 bine yükseldi. (23.06.2020)  

Vali Lübcke cinayetinde yargılama başladı

Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke cinayetinde sanıkların yargılanmasına Frankfurt’ta başlandı. Savcılık aşırı sağcı baş sanık Stephan E. ile muhtemel suç ortağı Markus H.’ya ağır suçlamalar yöneltti. (16.06.2020)  

Özel Kuvvetler subayından bakanlığa aşırı sağcılık mektubu

Alman özel kuvvetlerinde (KSK) görev yapan bir yüzbaşı, Savunma Bakanı'na mektup yazdı. Yüzbaşı birlik içinde aşırı sağcı eğilimlere göz yumulmasından ve bunların gizlenmesinden şikayetçi oldu. (12.06.2020)  

Londra’da aşırı sağcılar polisle çatıştı

Londra’daki karşı gösteride aşırı sağcıların polise şişe ve sis bombası atması üzerine polis göstericilere müdahalede bulundu. Londra ve Paris'te düzenlenen ırkçılık karşıtı gösterilere de binlerce kişi katıldı. (14.06.2020)  

Benzer içerik

Deutschland Partei Kundgebung der Neonazi-Partei Die Rechte

Almanya'da aşırı sağcıların sayısı artıyor 23.06.2020

Alman iç istihbaratının 2019 yılına dair raporunun tanıtım toplantısı iptal edildi. Basına sızan bilgilere göre "şiddete yatkın" aşırı sağcıların sayısı 13 bine yükseldi.

Deutschland Prozess Stephan Ernst 2020 | Mordfall Lübcke | Rechtsextremismus | Markus H.

Vali Lübcke cinayetinde yargılama başladı 16.06.2020

Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke cinayetinde sanıkların yargılanmasına Frankfurt’ta başlandı. Savcılık aşırı sağcı baş sanık Stephan E. ile muhtemel suç ortağı Markus H.’ya ağır suçlamalar yöneltti.

Deutschland Festival Schild und Schwert in Ostritz

Almanya’da aşırı sağ tehdidi büyüyor 12.05.2020

Almanya'nın doğu eyaletleri dahil sekiz eyaletinde 2019'da bin 347 kişinin aşırı sağcı saldırıya maruz kaldığı, üç kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Çocuk ve gençlere yönelik saldırıların arttığına dikkat çekildi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Almanya'da bulaştırma katsayısı 2,76

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler ikinci dalga olasılığı konusunda iyimser konuştu. Enstitüye göre Almanya'da bulaştırma katsayısı 2,76.  

FOTO-GALERİ

Türkei Tabakkonsum Samsun Fabrik (Public Domain)

Tütüne Hayır Günü: Türk tütününün tarihi

Bugün 31 Mayıs Dünya Sigarayı Bırakma, bir diğer adıyla Dünya Tütüne Hayır Günü. DSÖ’ye göre, tütün kullanıcılarının en az yarısı bu bağımlılık yüzünden ölüyor. Peki Türk tütünü dünyada nasıl yaygınlaştı?  