AfD'nin ilk anakent belediye başkanlığı zaferi

Almanya'da aşırı sağcı AfD ilk kez bir anakent belediye başkanlığı seçimini kazandı. AfD adayı, ikinci tur seçimde ittifak yapan rakiplerini geçti.

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisi, ülkenin doğusunda yer alan Pirna kentinde yapılan anakent belediye başkanlığı seçimini kazandı. Böylece göç ve İslam karşıtı AfD, Almanya'da ilk kez bir büyükşehirde belediye başkanı çıkarmış oldu.

AfD adayı Tim Lochner, resmi olmayan sonuçlara göre Pazar günü yapılan ikinci tur seçimde oyların yüzde 38,54'ünü alarak gerekli salt çoğunluğu elde etti. İkinci tur oylamaya katılan Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) ile Hür Seçmenler'in adayları ise başarılı olamadı.

Kentte marangozluk yapan ve AfD'ye üye olmayan 53 yaşındaki Lochner, bugüne dek Pirna belediye meclisinde AfD grubunda görev yapıyordu. Lochner 2017 yılında yapılan yerel seçimde de belediye başkanlığına aday olmuş ancak ilerleyen yaşı nedeniyle bu seçimlerde tekrar aday olmayan bir önceki başkan Klaus-Peter Hanke'ye (partisiz) karşı seçimi kaybetmişti.

AfD'de sevinç, diğer partilerde endişe

AfD Eş Genel Başkanı Alice Weidel, X hesabından yaptığı açıklamada, Pirna'daki seçim sonuçlarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "AfD için bu tarihi sonucun çıkmasına neden olan çok sayıda seçmene teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Diğer Eş Genel Başkan Tino Chrupalla ise, Lochner'in "Pirna halkının çıkarlarını iyi temsil edeceğini" dile getirdi.

Yeşiller ise seçim sonucuna tepki gösterdi. Yeşiller'in Saksonya Eyalet Örgütü tarafından X'te yapılan açıklamada, "Anayasayı Koruma Dairesi'nin geçen hafta aşırı sağcı olarak sınıflandırdığı bir partiden belediye başkanı seçilmesi bizi dehşete düşürdü" ifadelerine yer verildi. Mesajda, "Şimdi birlikteliğimizi güçlendirmek ve demokrasimize olan güveni yeniden tesis etmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" denildi.

Tim Lochner ülkenin ilk AfD'li anakent belediye başkanı seçildi Fotoğraf: Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance

Aşırı sağcı olarak sınıflandırıldı

Geçtiğimiz hafta Saksonya Anayasayı Koruma Dairesi, AfD'nin eyalet yapılanmasını aşırı sağcı parti olarak sınıflandırmıştı. Thüringen ve Saksonya-Anhalt eyalet örgütlenmeleri de aşırı sağcı yapılanmalar olarak kategorize ediliyor. Aşırı sağcı olarak sınıflandırma Anayasayı Koruma Dairesi'nin, istihbarat servisi kaynaklarını kısıtlama olmaksızın AfD'nin söz konusu eyaletlerde aşırılık yanlısı faaliyetleri hakkında bilgi toplamak için kullanmasına olanak sağlıyor.

Lochner 26 Kasım'da yapılan ilk tur oylamada, oyların yaklaşık yüzde 33'ünü alarak seçimi önde tamamlamıştı. Hür Seçmenler'in adayı Ralf Thiele yüzde 23 ile ikinci, CDU adayı Kathrin Dollinger-Knuth ise yaklaşık yüzde 20 ile üçüncü olmuştu.

Beş adaydan hiçbiri gerekli salt çoğunluğa ulaşamadığı için seçimler ikinci tura kalmıştı.

İlk turda seçimi kaybeden bireysel aday André Liebscher ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller tarafından desteklenen Ralf Wätzig, CDU adayı lehine yarıştan çekilmiş; Sol Parti de ikinci tur oylamada CDU adayı Dollinger-Knuth'u desteklemişti. İlk tur oylamada yüzde 50.38 olan katılım oranı Pazar günü yüzde 53.8 olarak gerçekleşirken, seçimde yaklaşık 31 bin 700 kişi oy kullandı.

Sağ popülist AfD'nin adayı Hannes Loth, geçtiğimiz Temmuz ayında Saksonya-Anhalt'a bağlı Raguhn-Jeßnitz kasabasındaki belediye başkanlığı seçimini kazanmış, böylece Almanya'da ilk kez AfD'li bir siyasetçi belediye başkanlığına seçilmişti.

Haziran ayında da AfD'li siyasetçi Robert Sesselmann da, Thüringen'in Sonneberg ilçesinde ilk kez parti adına kaymakamlığa seçilmişti.

AFP / TY,ET

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