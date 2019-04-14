Almanya'da aşırı sağcı şiddet tehlikesi büyüyor

Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatı, ülkedeki şiddet eğilimli aşırı sağcıların teşkil ettiği tehlikenin giderek büyüdüğü uyarısında bulundu. Welt am Sonntag gazetesinin haberine göre, Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın hazırladığı gizli bir rapora göre, aşırı sağcı çevrelerin farklı akımları içinde terörist eğilimler artıyor. Ayrıca aşırı sağcı çevreler içinde organize olmamış sağcılar arasında da terörist eğilimler ve şiddet potansiyellerinin gözlemlendiği kaydediliyor.

Rapora göre, belirleyici aktörler olarak "öncelikle basit yapıda organize olmuş küçük grupların ve bireylerin” dikkat çektiği belirtiliyor. Bu küçük gruplaşmalar arasındaki iletişimin ve radikalleşmenin öncelikli olarak internet üzerinden gerçekleştiği kaydediliyor.

Birçok aktörün "sadece birkaç ay veya yıldır aşırı sağ faaliyetlerde bulunduğunu” aktaran raporda, bu kişilerin bir kısmının "daha önce hiç göze çarpmamış” isimler olduğuna dikkat çekiliyor.

Ayrıca potansiyel suçluların toplandığı ve tanınmış daha büyük aşırı sağcı örgütlerin, aşırı sağ çevrelerde pek nüfuzunun bulunmadığı vurgulanıyor. Raporda, sağcı terörist görüşlerin özellikle mülteciler, göç ve İslam konularından beslendiği kaydediliyor.

Yeteri kadar organize değiller

Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın değerlendirmesinde, sağcı teröristlerin yeteri kadar organize olamadıklarına da dikkat çekiliyor ve raporda saldırıların "planlanması ve gerçekleştirilmesi arasında çok aşikar boşlukların olduğu” ifadesine yer veriliyor.

Alman istihbarat teşkilatlarını denetlemekle görevli özel Federal Meclis komisyonunun Yeşiller partili üyesi Konstantin von Notz, Welt am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, "Aşırı sağcı yapılanmalar demokrasimiz için 1945'ten bu yana hiç bu kadar büyük tehlike arz etmemişti” dedi. Von Notz, bu yapılanmaların bağlantılarının komşu ülkelerin hükümetleri, eyalet parlamentoları, Federal Meclis, emniyet teşkilatları ve orduya kadar uzandığını kaydetti.

AFP/AÜ,MK

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