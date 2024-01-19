Aşırı sağa tepki: Hamburg'da on binler sokağa döküldü

Almanya'da aşırı sağcıların göçmenleri sınır dışı etme planının ortaya çıkması üzerine düzenlenen gösteriler sürüyor. Hamburg'da da on binlerce kişi sokağa döküldü.

Almanya'da, aşırı sağcıların göçmenlerin kitlesel olarak sınır dışı edilmeleri gündemiyle Potsdam kentinde gizli bir toplantı yaptıklarının ortaya çıkmasıyla gelişen tepki seli artarak sürüyor.

Köln'de önceki gün düzenlenen ve 30 bin kişinin katıldığı belirtilen gösteriden sonra Cuma günü de Hamburg'ta on binlerce gösterici aşırı sağa karşı toplandı.

"Hamburg aşırı sağcı ve Neo-Nazi yapılanmalarına karşı ayağa kalkıyor" sloganıyla kent merkezindeki Jungfernstieg caddesinde düzenlenen gösteriye polise göre 50 bin, mitingin organizatörlerinden Almanya Sendikalar Birliği'ne (DGB) göre 80 bin, yine organizasyon heyetinde yer alan Sınır Tanımayan Girişimciler Derneği'ne göre ise 130 bin kişi katıldı.

Kuzey Almanya Evanjelik Lüteriyen Kilisesi de organizasyonda yer aldı.

10 bin kişinin katılması beklenen gösteri, aşırı yoğun katılım nedeniyle organizatörler tarafından güvenlik gerekçesiyle planlanandan daha erken sonlandırıldı.

Gösteriye sendikalar, kiliseler, kültürel örgütler, işveren ve çalışan dernekleri, siyasi partiler ve kulüpler destek verdi.

Hamburg'daki gösteride polis yoğunluk güvenlik önlemleri aldı. Fotoğraf: Jonas Walzberg/dpa/picture alliance

Hamburg Belediye Başkanı AfD'ye seslendi

Gösteride bir konuşma yapan Hamburg Belediye Başkanı Peter Tschentscher, Almanya'daki aşırı sağ yapılanmalara karşı daha duyarlı olunması çağrısında bulundu.

Potsdam'da düzenlenen gizli toplantıya katılanlar arasında aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinden de temsilcilerin olmasına tepki gösteren Sosyal Demokrat Partili (SPD) Tschentscher, AfD'yi sert sözlerle eleştirdi.

Sosyal Demokrat Başkan, "AfD'ye ve onun sağcı yapılanmalarına mesajımız şudur: Biz çoğunluğuz ve güçlüyüz, çünkü birlik içindeyiz. 1945'ten sonra ülkemizin ve demokrasimizin ikinci kez yok edilmesine izin vermemeye kararlıyız" diye seslendi.

Ülke çapında protestolar düzenleniyor

Correctiv adlı araştırmacı gazetecilik ağı tarafından haberleştirilen Potsdam'daki gizli toplantı nedeniyle, Almanya genelinde binlerce kişinin katılımıyla göçmenlik geçmişi olan kişilerin vatandaşlıktan çıkarılması ve sınır dışı edilmesi planları protesto ediliyor.

Hafta sonu da Almanya'nın bir çok kentinde gösteri düzenlenmesi planlanıyor.

DW/TY,EC

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