Almanya'da aşırı sağ suçlarda yeni zirve

Almanya'da bakanlık verilerine göre geçen yıl ülkede işlenen aşırı sağ kaynaklı suçların sayısında yeni bir zirveye ulaşıldı.

Almanya İçişleri Bakanlığının verilerine göre geçen yılın başından 30 Kasım 2024 tarihine kadar ülke genelinde aşırı sağ saikle işlenmiş siyasi amaçlı 33 bin 963 suç kaydedildi. Sol Parti'nin soru önergesine yanıt veren Bakanlık, bunların önemli bir bölümünü propaganda suçlarının oluşturduğunu aktardı.

Bakanlığın Alman basınına yansıyan yanıtında 2023 yılıyla karşılaştırma da yapıldı. Buna göre bir önceki yıl, yani 2023'te, 28 bin 945 aşırı sağ kaynaklı suç işlenirken bu kıyaslama, aşırı sağ suçlarda yüzde 17'nin üzerindeki artışı da ortaya koydu.

Bakanlık, geçen yıl işlenen aşırı sağ suçların bin 136'sının şiddet içerikli olduğunu kaydetti. Şiddet içerikli aşırı sağ suçların sayısı 2023 yılında ise bin 270'ti.

Verilere göre cezai eylemlerin önemli bir bölümünü propaganda suçları oluşturuyor. Buna göre geçen yıl işlenen aşırı sağ kaynaklı suçların 21 bin 311'i propaganda suçu olarak kayıtlara geçti. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarının sayısının 5 bin 97, mala zarar verilen suçların da bin 942 olduğu belirtildi.

Verileri Alman basınına değerlendiren Sol Parti milletvekili ve aşırı sağ uzmanı Martina Renner, gidişatın endişe verici olduğu tespitinde bulunarak hükümete eleştiriler yöneltti. Renner, "Rakamlar son yıllarda sürekli olarak yüzde 20 ila 25 oranında artıyor. İç politikada bu tehlikeli gelişmeyi durduracak kapsamlı önlemler alınacağına dair hiçbir işaret de yok" dedi.

Şiddet suçlularının çoğunluğunun yetişkinlerden oluştuğunu, ancak genç suçluların oranının son zamanlarda arttığını belirten Renner, "Neo-Naziler tarafından her ay 3 binden fazla suç işlenmesine alışmak istemiyorsak, temel sonuçlar çıkarılmalı" diye konuştu.

Renner ayrıca aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi ile artan aşırı sağ şiddet arasında bir bağlantı olduğunu belirterek bu verilerin Sol Parti'nin neden AfD'nin yasaklanmasından yana olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

AFP, epd/HS,CÖ

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