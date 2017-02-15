 Almanya’da aşılama yavaşlıyor | Almanya | DW | 12.02.2022

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Almanya

Almanya’da aşılama yavaşlıyor

Almanya’da koronavirüse karşı aşılananların sayısı azalıyor. Ülke çapında toplumun yaklaşık yüzde 75’i en az iki kez, yaklaşık yüzde 55’i de en az üç kez aşılanmış durumda.

Deutschland Corona-Impfung in einem Impfzentrum in Düsseldorf

Almanya'da koronavirüse karşı aşılamaların günlük sayısı giderek azalıyor. Robert Koch Enstitüsü (RKI) verilerine göre, Cuma günü ülke çapında yaklaşık 193 bin kişiye aşı yapıldı. Bu rakam bir hafta önce 305 bin 327, iki hafta önce de 432 bin 324 olarak açıklanmıştı.

Bu arada Almanya'da halkın yüzde 74,8'inin (62,2 milyon kişi) en az iki kez aşı olduğu, yüzde 55,4'lük (46 milyon kişi) kesimin ise hatırlatma dozunu da yaptırdığı belirtiliyor.

RKI, öte yandan halkın yüzde 23,9‘una tekabül eden 19,9 milyon kişinin henüz koronavirüs aşısı yaptırmadığını duyurdu. Ancak bu grupta, dört yaşından küçük olduğu için aşı yaptıramayan yaklaşık 4 milyon çocuk da bulunuyor. Enstitü, yayınlanan bu rakamların asgari oranlar olarak değerlendirilmesi gerektiğini, yapılan tüm aşıların yüzde yüz kayıtlara geçmediğini bildirdi.

Bu sebepten dolayı gerçek aşılanma oranı, açıklanandan yüzde 5'e kadar daha fazla olabilir.

Vaka sayılarında düşüş

Robert Koch Enstitüsü'nün Cumartesi sabahı yaptığı güncel açıklamaya göre Almanya'da son 24 saatte 209 bin 789 yeni vaka kaydedildi. Bu rakam bir hafta önce 217 bin 815 olarak açıklanmıştı.

Ülke çapındaki insidans değeri ise 1474,3'e yükselmiş durumda. Söz konusu değer bir gün önce 1472,2; bir hafta önce ise 1388 olarak duyurulmuştu.

 

dpa / ET,SÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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