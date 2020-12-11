 Almanya’da 963 mahkuma Noel nedeniyle erken tahliye | ALMANYA | DW | 19.12.2020

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ALMANYA

Almanya’da 963 mahkuma Noel nedeniyle erken tahliye

Almanya’da en az 963 mahkum Noeli aileleriyle geçirilebilmeleri için cezaevinden erken salıverildi. Erken tahliye edilen mahkumların yılbaşında cezaları sona eriyordu.

Weihnachtsamnestie

Almanya'da en az 963 mahkum Noel dönemini aileleriyle geçirebilmeleri için cezaevinden erken tahliye edildi. Alman haber ajansı dpa'nın yaptığı araştırmaya göre düzenleme normalde yılbaşı döneminde cezaevinden bırakılması beklenen mahkumları kapsıyor.

Berlin Eyaleti Adalet Bakanı Dirk Behrendt uygulamayla mahkumların yeniden toplama dahil olmasını kolaylaştırmak istediklerini söyledi.

Yaklaşık 3 bin 300 kişinin cezaevlerinde tutuklu olduğu Berlin'de erken tahliye edilen mahkum sayısı 124. Almanya'nın nüfusu en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren-Vestfalya'da ise 247 mahkum erken tahliyeden faydalandı. Geçen yıl Noel öncesi tahliye edilen mahkumların sayısı eyalette 522 olarak kaydedilmişti. Baden-Württemberg eyaletinde 200, Rheinland-Pfalz'da 110, Aşağı Saksonya'da 6'sı kadın olmak üzere 55, Hessen'de 79, Brandenburg'da 33, Saksonya-Anhalt eyaletinde 26, Schleswig-Holstein'da 19, Bremen ve Thüringen'de 6 mahkum erken tahliyeden faydalandı. Saksonya eyaletinde de Noel affı bu yıl ilk kez uygulandı ve 58 mahkum serbest bırakıldı.

Bavyera uygulamaya dahil olmadı

Almanya'da Noel sebebiyle erken tahliye edilen mahkumların sayısı 2019 yılına göre azaldı. Uygulama tüm eyaletlerde hayata geçirilmiyor. Bavyera'da bu yıl da Noel nedeniyle erken tahliye uygulamasına gidilmedi. Bavyera Adalet Bakanlığı konuyla ilgili olarak, "Hukuken kesinlik kazanmış bir cezayı af yoluyla değiştirmek, kati istisnai durumlarda mümkün olmalı ve takvimdeki tesadüflere bağlı olmamalıdır" açıklamasını yaptı. Bakanlık açıklamasında Noel nedeniyle uygulanan affın mahkumiyet süresi başka tarihlerde sona eren mahkumlar açısından bir adaletsizlik yarattığı ifade edildi.

Uygulamanın geçerli olduğu eyaletlerde hangi mahkumların serbest bırakılacağı ise tamamen tesadüfe bağlı değil. Tutukluluk sırasında olumsuz davranış sergilememiş ve uzun yıllar hapis cezası almamış mahkumlar erken tahliyeden faydalanabiliyor. Şiddet suçu ve cinsel suç işlemiş olanlar birçok yerde Noel affından yararlanamıyor. Ayrıca kendine erken tahliye şansı tanınan mahkumların tümü de cezaevinden çıkmayı kabul etmiyor. Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde geçen yıl 69 mahkum tahliye olma imkanları olduğu halde cezaevinde kalmayı tercih etti.

dpa / EC,ET

© Deutsche Welle Türkçe

 

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