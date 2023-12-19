Almanya'da 670 mahkûma Noel affı

Almanya'da 670 hükümlü Noel'i aileleriyle geçirebilmeleri için cezaevinden erken tahliye edildi. Ancak erken tahliyeyi kabul etmeyenler de oldu.

Almanya'da 670 hükümlünün yıl başında bitecek cezalarını tamamlamaları beklenmeden Noel bayramı öncesinde cezaevinden tahliye edildiği açıklandı. Alman Haber Ajansı'nın (dpa) eyalet adalet bakanlıklarından aldığı bilgiye göre bu yıl "Noel affı"ndan yararlanan hükümlü sayısı geçen yıla göre düşük. Almanya'da geçen yıl bin mahkûm cezalarını tamamlamadan Noel öncesinde salıverilmişti.

Erken tahliye edilen hükümlülerde bu yıl Baden-Württemberg eyaleti başı çekti. Burada Kasım ortasında 200'e yakın kadın ve erkek mahkûm tahliye edildi. En az tahliye 19 hükümlü ile Saksonya eyaletinde yapıldı.

Bavyera eyaleti ise birçok eyaletin yaptığı "Noel affı"nı bu yıl da uygulamazken, Thüringen ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletleri serbest bırakılan mahkûmlara dair istatistikleri henüz açıklamadı.

Tahliyesini reddeden hükümlüler

Ancak erken tahliye teklifini kabul etmeyen hükümlüler de oldu. Örneğin Aşağı Saksonya eyaletinde dört hükümlü Noel'i cezaevinde geçirmek istediğini belirterek tahliyeyi reddetti.

Baden Württemberg Adalet Bakanı Marion Gentges, "Noel affı" olarak adlandırılan uygulamanın "hükümlülerin topluma adapta olmalarının kolaylaştırılması" amacıyla yapıldığını belirtti.

Hessen Eyaleti Adalet Bakanı Roman Poseck ise "Hükümlülere Noel tatili nedeniyle ulaşamayacakları yardım ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri ve yetkililerle görüşebilmeleri" amacıyla erken tahliye fırsatının tanınması gerektiğini söyledi.

Eyaletlerin "Noel affı" koşulları ise sert. Uzun yıllar hapis cezası almamış ve cezaevinde kaldığı süreçte olumsuz tavır sergilememiş olan hükümümlülerin erken tahliyeden yararlanmasına izin veriliyor. Örneğin şiddet ya da cinsel suç işleyenler bu af kapsamına alınmıyor. Erken tahliye edilenlerin çoğunluğunu hırsızlık, hakaret ya da uyuşturucu kullanımı veya ticareti gibi suçlardan hüküm giyenler oluşturuyor.

dpa / HT,ET

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl ulaşabilirim?