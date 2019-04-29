 Almanya’da 6 milyondan fazla kişinin okuma yazması yetersiz | ALMANYA | DW | 07.05.2019

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ALMANYA

Almanya’da 6 milyondan fazla kişinin okuma yazması yetersiz

Almanya’da 6 milyon kişi yeterli düzeyde okuma yazma bilmiyor. 2011’e göre düşüş kaydedilse de uzmanlar okuma yazmanın daha fazla teşvik edilmesini talep ediyor.

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Almanya'da yeterli düzeyde okuma yazma bilmeyenlerin sayısı 6 milyonu aşıyor

Almanya'da 6 milyon 200 bin kişi Almancayı yeterli düzeyde okuyup, yazamıyor. Almanya Eğitim Bakanlığı'nın yaptırdığı başlıklı araştırmaya göre bunlardan yüzde 52,6'sının ana dili Almanca. Yüzde 47,4'ü ise farklı bir ana dile sahip.

2011 yılında ise Almancayı yeterli düzeyde okuyup, yazamayanların sayısı 1 milyon 300 bin kişi daha fazlaydı. Almanya Eğitim Bakanı Anja Karliczek bu düşüşü eğitim sistemi açısından bir başarı olarak değerlendirdi. Karliczek, "Bu sayede insanlara kamuda ve iş alanında daha iyi bir yaşam olanağı sağlandı” dedi.  Eğitim Bakanı Almanya'da uzun süredir yaşayan göçmenlere sunulan okuma yazma öğrenme olanaklarının iyileştirildiğini de sözlerine ekledi.

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Alman Okuma Vakfı'nın yöneticisi Jörg Maas, Fransa ve bazı Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında Almanya'nın eğitime yaptığı yatırımın yetersiz kaldığını belirtiyor. Maas, Almanya'da okuryazarların artması için önlemler paketi hazırlanmasını talep etti. Maas, bu kapsamda evde her gün okumanın teşvik edilmesi, okumanın teşviki konusunda hükümet ve eyaletler arasında daha iyi bir işbirliği, yuva ve okullara daha fazla eğitmen ve para sağlanmasını önerdi. Maas, özellikle ebeveynlerin çocuklarına her gün en az 15 dakika kitap okumasını tavsiye etti. 

Araştırmaya göre iyi düzeyde okuma yazma bilmeyenlerin yüzde 47,4'si yabancı kökenli ve ilk öğrendikleri dil Almanca değil. Bu orana tekabül eden yaklaşık üç milyon kişiden yüzde 78'i kendi ana dilinde metinleri iyi düzeyde okuyup yazabiliyor.     

"Leo 2018” adlı araştırma, 2018 yazında Almanca konuşan, 18-64 yaş arası 7 bin 200 kişi ile gerçekleştirildi. Yeterli okuyup, yazamayanlar kategorisine bir cümleyi okuyup yazabilen ancak ard arda cümlelerle kurulan kısa paragrafları anlayamayanlar giriyor.

dpa, kna / DK, JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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