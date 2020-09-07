 Almanya′da 481 aşırı sağcı tutuklama kararı ile aranıyor | ALMANYA | DW | 08.09.2020

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ALMANYA

Almanya'da 481 aşırı sağcı tutuklama kararı ile aranıyor

İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre Almanya’da hakkında tutuklama kararı çıkarılan 481 aşırı sağcı bulunuyor. Sol Partilin Jelpke, "hükümetin Nazi sorununu hala yeterince ciddiye almadığı izlenimi doğuyor" dedi.

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Almanya'da polis haklarında tutuklama kararı çıkarılan aşırı sağcı 481 kişiyi arıyor. Haklarında tutuklama kararı çıkarılan ve yakalanamayan aşırı sağcıların sayısı Eylül 2017'de 501 ile en yüksek düzeydeydi.

Sol Parti'nin konuyla ilgili verdiği soru önergesine yanıt veren İçişleri Bakanlığı'nın bilgileri bu yılın Mart ayına ait. Buna göre aşırı sağcılara yönelik çıkarılan tutuklama kararlarının toplam sayısının 629 olduğu belirtildi. Bir kişi hakkında birden fazla tutuklama kararı çıkarılabiliyor. Ancak yetkili birimler suçların sadece bir bölümünü "siyasi saiklerle" işlenmiş olarak sınıflandırıyor.

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İç istihbarat örgütünün raporuna göre Almanya’da 2019 yılında aşırı sağcıların sayısı 32 bin 80 olarak kaydedildi. Aşırı sağcı kaynaklı suçların sayısı yüzde 9,7 artarak, 21 bin 290’a yükseldi.

Almanya'da yayımlanan Der Spiegel dergisinin bir araştırmasına göre, Almanya polis teşkilatlarında 2014’ten bu yana memurlarla ilgili aşırı sağcılık şüphesiyle tutulan dosya sayısı 400'ü geçiyor.

Alman ordusunun sosyal medya yöneticisinin aşırı sağcılarla bağlantılı olduğu ve Telegram'da darbe hazırlığı senaryolarının konuşulduğu bir aşırı sağ kanalda en az iki askerin aktif olduğu iddiaları ortalığı karıştırdı.

Sol Parti'nin iç politikalardan sorumlu sözcüsü Ulla Jelpke, aşırı sağcılara yönelik tutuklama kararlarının akıbeti konusunda yeterince bilgilendirmediği gerekçesiyle İçişleri Bakanlığını eleştirdi. Jelpke örneğin Eylül 2019-Mart 2020 arasında aşırı sağcılara yönelik 624 tutuklama kararının 293'ünün "halloldu" şeklinde kayıtlara geçirildiğini belirtti ve "Bu tutuklamalar gerçekleşti mi yoksa para cezaları ödendiği için mi tutuklama kararları kalktı belirsiz" görüşünü dile getirdi.

"Polisin haklarında tutuklama kararı bulunanlara yönelik aramalarının ne kadar etkili olduğuna daha yakından bakılmasına neden karşı olunsun? Kaç tutuklama kararının gerçekten tutuklama ile, kaçının başka nedenlerle sonlandırıldığı sorularının yanıtı önemsiz değil" diyen Jelpke, "Genel olarak Federal Hükümet'in Nazi sorununu hala yeterince ciddiye almadığı izlenimi doğuyor" şeklinde konuştu.

Siyasi saiklerle işlenen diğer suçlar

Alman hükümetinin meclisteki Yeşiller grubunun soru önergesine daha önce verdiği yanıtına göre "siyasi saiklerle" işlenmiş suçlar alanındaki 5 bin 375 tutuklama kararı "dini ideoloji" başlıklı kategoride yer alıyor.

Almanya'da aşırı solculara yönelik 151 tutuklama kararı bulunuyor. 205 tutuklama kararı ise "yabancı ideolojiler" kategorisinde ve bunlar daha önceki yıllarda "Almanya'daki milliyetçi Türklerle PKK destekçileri arasındaki çatışmalar" olarak tanımlanan tutuklama kararlarını kapsıyor. Diğer tutuklama kararları ise "casusluk" kategorisi altında çıkarılan ya da herhangi bir kategoriye dahil edilmeyen kararlar.

dpa/HT,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

 

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