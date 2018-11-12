 Almanya′da 37 çocuğu taciz eden yüzme öğretmenine hapis cezası | ALMANYA | DW | 19.11.2018

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ALMANYA

Almanya'da 37 çocuğu taciz eden yüzme öğretmenine hapis cezası

Baden-Baden kentinde 37 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan yüzme öğretmeni 12 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Öğretmen, "sonsuz üzgün" olduğunu söyledi.

Deutschland Missbrauchsprozess gegen einen Schwimmlehrer (picture-alliance/dpa/U. Deck)

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Almanya'nın Baden-Baden kentinde 37 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu belirlenen bir yüzme öğretmeni 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Pazartesi günü görülen duruşmada mahkeme salonuna yalnızca mağdur çocukların ebeveynleri ve gazetecilerin girmesine izin verildi. Baden Baden Eyalet Mahkemesi'nin kararında, tacize uğrayan çocukların 4 ila 12 yaş arasında oldukları belirtildi.

34 yaşındaki öğretmenin, çocukları su altı kamerasıyla kayda aldığı ve bazılarını yaşadıklarını ebeveynlerine anlatmalarını önlemek amacıyla tehdit ettiği kaydedildi. Mahkeme sanığın Ekim 2015 ve Eylül 2017 arasındaki süreçte Baden-Württemberg eyaletindeki çeşitli yüzme havuzlarında 200 vakada çocuklara tacizde bulunduğunu tespit etti.

Savunma avukatının, müvekkilinin yalnızca altı yıl hapis cezasına çarptırılmasını yönündeki talebi mahkeme tarafından reddedildi.  Öğretmen, "Sonsuz üzgünüm ve yaptığım her şey için özür dilemek istiyorum" şeklinde konuştu. Sanık bir yılı aşkın süredir tutuksuz yargılanıyordu.

Söz konusu skandal, ilk kez Ağustos 2017'de iki mağdur çocuğun ailelerinin birbirlerinden bağımsız olarak suç duyurusunda bulunmasıyla ortaya çıkmıştı. Polis, öğretmenin verdiği yüzü aşkın yüzme kursunun katılımcı listelerinden hareketle diğer mağdurların kimliklerini de tespit etmişti. Dava, Almanya'da yüzme okulları ve yüzme öğretmenlerinin belirli bir yetkinlik sınavına tabi tutulması gerektiğine ilişkin tartışmalara neden olmuştu.

dpa,AFP/BÜ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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