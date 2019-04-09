Almanya’da 3 milyondan fazla kişi tam gün çalışmasına rağmen 2 bin eurodan az kazanıyor

Almanya’da tam gün çalışan yaklaşık 3 milyon 380 bin kişinin aylık kazancı brüt 2 bin euronun altında kalıyor. Sol Partili milletvekili Sabine Zimmermann’ın soru önergesine Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı’nın verdiği yanıt, 2017 yılı sonunda çalışanların yüzde 16’sının ayda brüt 2 bin euronun altında kazandığını ortaya koydu.

Alman Haber Ajansı’nın (dpa) haberine göre, Almanya’nın batı ve doğu eyaletleri ile arasında da farklılık gözlemleniyor. Buna göre, Almanya’nın batı eyaletlerinde tam gün çalışanların yüzde 13,5’ini oluşturan 2 milyon 320 bin kişi ayda 2 bin euronun altında para kazanıyor. Doğu eyaletlerinde ise çalışanların yüzde 27,5’ini oluşturan 1 milyon civarında kişinin aylık kazancı brüt 2 bin euronun altında kalıyor.

Rene Springer

Temizlik işçileri en az kazanan kesim

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinden milletvekili Rene Springer’in soru önergesine Alman hükümetinin verdiği yanıt ise kazancı en düşük kesimin temizlik işçileri olduğunu ortaya koyuyor.

2017 yılı sonu verilerine göre, temizlik işlerinde çalışanlar brüt olarak ayda ortalama bin 861 euro kazanıyor. Temizlik işçilerini ayda ortalama bin 961 euro kazanan otelcilik ve gastronomi sektörü çalışanları izliyor.

Tarım, hayvancılık ve ormancılık alanında çalışanlar brüt olarak ayda ortalama 2 bin 154 euro kazanıyor.

Gıda sektöründe çalışanların brüt aylık kazancının ortalama 2 bin 165 euro olduğu belirtiliyor.

Sağlık sektöründe çalışan idari personel ile hasta bakıcılar brüt olarak ayda ortalama 2 bin 353 euro, satış alanında çalışanlar ayda ortalama 2 bin 411 euro kazanıyor.

Yelpazenin diğer ucunda ise, bilişim ve bilgisayar alanında ücretli çalışanlar var. Bu alanda çalışanların kazancı brüt olarak ayda ortalama 4 bin 926 euroya ulaşıyor.

“2 bin euro yeterli değil”

Sabine Zimmermann

Yaklaşan 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle soru önergesi veren Sol Partili Sabine Zimmermann, “çok fazla sayıda çalışanın çok düşük ücret almasını” eleştirdi ve Almanya’da artan enflasyon ve birçok kentte kiraların yükselmesi nedeniyle brüt 2 bin euronun altında kazanan birinin güçlükle geçindiğine işaret etti. Zimmermann, özellikle doğu eyaletlerinde ücretlerin bu kadar düşük olmasının “bir skandal” olduğunu dile getirdi. Zimmermann, Alman hükümetinden asgari saat ücretinin 9 euro 19 centten, 12 euroya çıkartılmasını ve taşeron işçiliğin kaldırılmasını talep etti.

Federal İstatistik Dairesi’nin verilerine göre, Almanya’da Mart ayında bir önceki yılın aynı dönemine oranla tüketici fiyatlarında yüzde 1,3 artış kaydedildi. Özellikle akaryakıt ve ısınma giderlerindeki artışın yüzde 4,2 olduğu belirtildi.

Almanya’nın birçok büyük kentinde artan kira fiyatları da halkta tepki yaratıyor. Köln’deki Alman Ekonomi Enstitüsü’nün verilerine göre, Almanya’da bir apartman dairesinin bir metrekaresi ortalama 7,50 euroya kiralanıyor. Buna göre, 100 metrekarelik bir daire ortalama 750 euroya kiraya veriliyor. Isınma, su, temizlik gibi giderler ise ayrıca ödeniyor.

dpa/JD,AÜ

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