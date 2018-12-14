Almanya'da 2060'da kilise mensupları yarı yarıya azalacak

2060 yılına kadar Almanya'da kiliselerin mensuplarının yaklaşık yarısını kaybedeceğini belirtildi.

Freiburg Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre Katolik ve Protestan kiliselerine dahil olan Almanların sayısı 2035 itibariyle 45 milyon kişiden 34.8 milyon kişiye düşecek. Bu sayının 2060'da 22.7 milyon kişiye gerilemesi bekleniyor.

Katolik Alman Psikoposlar Konferansı ve Almanya'daki Evanjelik Kilise tarafından yaptırılan araştırmada, ölen kilise mensuplarının sayısıyla vaftiz edilen bebeklerin sayısı arasındaki makasın açıldığı ve kiliseden ayrılma kararı alan yetişkinlerin sayısının arttığı kaydedildi.

Almanya'da Katolik ve Protestan kilisesine mensup olanlar, belgelenebilir yıllık gelirlerinin yüzde 9'una varan oranda vergi ödüyor. Avrupa'daki düşük işsizlik ve istikrarlı ekonomik büyüme son dönemde iki kilisenin toplam gelirinin yılda 12 milyar euroyu bulmasına neden oldu. Ancak araştırma, enflasyon nedeniyle kiliselerin maaş ve bina bakımı masraflarının 2060 itibariyle 25 milyar euroya çıkacağı öngörüsünde bulunuyor.

Araştırmadan çıkan sonuçları değerlendiren Evanjelik Kilise'nin başında yer alan piskopos Heinrich Bedford-Strohm, gerçekleşecek değişikliklere hazırlanacaklarını belirtti. Bedford-Strohm "Yarının sorularına bugün ekonomik olarak iyi bir zaman mevcutken odaklanmak iyi" diye konuştu. Katolik Alman Psikoposlar Konferansı'ndan Kardinal Reinhard Marx da araştırmanın sonuçlarını "göreve başlamak için bir çağrı" olarak gördüğünü söyledi ve "Bu öngörü nedeniyle paniğe kapılmayıp, çalışmalarımızı bu durumla uyumlu hale getireceğiz" dedi.

dpa/ÖA,EC

© Deutsche Welle Türkçe