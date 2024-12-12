Almanya'da 2025'te işten çıkarmalar artacak

Yapılan bir anket, Almanya'da on şirketten dördünün 2025'te personel azaltmayı planladığını ortaya koydu. Şirketlerin yüzde 40'ı işlerinin kötüye gitmesini bekliyor.

Alman ekonomisindeki zayıf konjonktür istihdamı tehdit ediyor. Alman Ekonomi Ensititüsü'nün (IW) yaptığı ankete göre ülkedeki her on şirketten dördü önümüzdeki yıl işten çıkarma planı yapıyor.

İşveren kesimine yakınlığıyla bilinen IW'nin anketine katılan 2 bini aşkın şirketin yüzde 38'i, ekonomik zorluklar nedeniyle 2025'te personel azaltmayı planladığını bildirdi.

Ekonomi gazetesi Handelsblatt'ta yayımlanan anketin sonuçlarına göre, şirketlerin yüzde 40'ı 2025'te işlerinin kötüye gitmesini beklerken yeni yıla umutlu bakanların oranı yüzde 20'de kaldı. Şirketlerin yüzde 40'ı yatırımları azaltmayı düşünüyor, yatırımları artırmayı planlayan şirketlerin oranı ise sadece yüzde 23.

"İstihdamda artış döneminin sonuna gelindi”

Anket sonuçlarıyla ilgili açıklama yapan IW, ekonomik durumda bir dönüm noktasına dair işaret bulunmadığını belirterek Alman iş dünyasının bir yıl daha durgunluğa hapsolacağı değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomik durumun istihdam piyasası açısından da olumsuz etkilerine işaret eden IW, 2005 yılından bu yana istihdamda kaydedilen artışın sonuna gelindiğini, bunun özellikle de yapısal kriz içinde bulunan ve sürekli istihdam kaybı yaşayan sanayi sektörü için geçerli olduğunu kaydetti.

Almanya'da son haftalarda, otomobil üreticileri Volkswagen ve Ford, otomobil parça tedarikçileri Bosch ve ZF ve çelik üreticisi Thyssenkrupp gibi büyük sanayi şirketleri, önümüzdeki yıl personel azaltacaklarını bildirerek endişelerin artmasına neden olmuştu.

AFP/BK,TY

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