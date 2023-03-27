Almanya'da 2022'de kürtaj sayısında artış

Almanya'da bugün 2022 yılında yapılan kürtajlara dair resmi veriler açıklandı. Wiesbaden'da bulunan Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, geçen yıl kürtaj sayısı 2021'e kıyasla yüzde 9,9 oranında arttı. 2021 yılında 94 bin 600 kürtaj kayıtlara geçirilirken bu sayı 2022'de 104 bine ulaşarak son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Almanya'da son olarak 2012 yılında kürtaj sayısı 106 bin 800 ile en üst seviyeye çıkmıştı.

Almanya'da 2014-2020 yılları arasındaki dönemde kürtaj sayısı yılda 99 bin ile 101 bin arasında değişiklik gösteriyordu. Almanya'da yasalara göre kadınlar kürtaja dair danışmanlık hizmeti almalarının ardından hamileliklerini 12'nci haftaya kadar sonlandırabiliyor. İstatistik dairesi sayılardaki artışın nedenine dair bir açıklama yapmadı. Ancak vakaların yüzde 4'ünde hamileliğin sonlandırılma nedeni, tıbbi sorunlar ve cinsel saldırı sonucu hamilelik olarak bildirildi.

2022'de kürtaj olan kadınların yüzde 70'i 18-34 yaş aralığında. Yaklaşık yüzde 19'unun yaşı 35-39 arasında değişiyor. Yüzde 8'i 40 yaş üstünde, yüzde 3'ü ise 18 yaşından küçük. Kürtaj olan kadınların yüzde 41'inin daha önce çocuk sahibi olmadığı açıklandı.

dpa, AFP,epd / HT,CÖ

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