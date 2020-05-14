Almanya’da 2021 başına kadar aşı için onay bekleniyor

Yeni tip koronavirüse karşı aşı bulunması için Almanya'da çalışmalar yürütülüyor. Almanya Sağlık Bakanlığına bağlı aşı ve biyotıptan sorumlu Paul Ehrlich Enstitüsü (PEI) Başkanı Klaus Cichutek, yeni tip koronavirüse karşı yürütülen aşı çalışmalarında bu yılın sonuna kadar somut ilerleme sağlanacağını tahmin ediyor.

Mannheimer Morgen gazetesine konuşan Cichutek, klinik araştırmalar olumlu çıkarsa, "Bu yılın sonunda veya gelecek yıl başında aşı için onay çıkması yönünde" ilerleme kaydettiklerini söyledi.

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Koronavirüsün hücrelere giren tehlikeli unsurlarının bilindiğini belirten Cichutek, hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin yeni tip koronavirüsten korunmanın mümkün olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Almanya'da yeni ilaçlara ilişkin testlerin desteklenmesi ve bu ilaçlara izin verilmesinden Paul Ehrlich Enstitüsü sorumlu. Enstitü, biyoteknoloji şirketi BioNtech'in klinik deneylere başlaması için Nisan ayı sonunda onay vermişti. Ancak çalışmaların henüz ilk aşamada olduğu belirtiliyor.

dpa/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe