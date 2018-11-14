Almanya'da 2019 için rekor bütçe

Almanya'da parlamento 2019 yılının taslak bütçesine onay verdi. Üç gün süren hararetli tartışmaların ardından yeni bütçe, 248'e karşı 366 oyla meclisten onay aldı. 13 milyar euroluk bir artışla Almanya'nın bütçesinin 356 milyar 400 milyon euroya çıkarılmasına karar verildi.

Yüksek vergi gelirleri sayesinde Almanya'da hükümet, gelecek yıl da borçlanmaya gitmeden yılı kapatmak istiyor. Almanya, "kara sıfır" olarak adlandırdığı bu stratejiyi altı yıldır izliyor.

Yeni bütçede neler var?

Almanya'da Başbakan Angela Merkel liderliğindeki koalisyon 2019 yılında savunma, araştırma yardımları ve sosyal harcamalarını artırmayı planlıyor.

Bütçe kapsamında ailelere 10 euro daha fazla çocuk yardımı verilmesi hedefleniyor. Şu an ailelere sahip oldukları çocuk sayısına bağlı olarak ayda 194-200 euro ödeme yapılıyor.

Yeni bütçe, sağlık sigortası katkı payının düşürülmesi ve emeklilik ödemesinin artırılmasını da öngörüyor. Ayrıca, enflasyonun finansmanı için vergi dilimlerinde değişiklikler yapılması hedefleniyor.

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz Almanya'nın doğusundaki eyaletlerin kalkınması için birleşmeden sonra yürürlüğe koyulan dayanışma vergisini tamamen kaldırma çağrılarına karşı çıktı. Scholz bu vergiden vazgeçmenin 10 milyar euroluk gelir kaybına neden olacağına dikkat çekti. Almanya'da koalisyon hükümeti, vergi ödeyenlerin yüzde 90'ı için dayanışma vergisini kaldırmak için anlaşmıştı.

Almanya'nın yeni bütçesine yönelik eleştirilerin başında iklim değişikliği ile mücadele konusu geliyor. Yeşiller partisi bütçenin iklim koruma önlemleri konusunda yetersiz olduğunu savunuyor.

DW,dpa/ÖA,EC

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