Almanya'da borç yüzünden 200 binden fazla elektrik kesintisi

Enerji fiyatlarının yükseldiği Almanya'da çok sayıda hane elektrik ve doğal gaz faturalarını ödemekte zorlanıyor.

Ekonomi Bakanlığının Sol Parti'nin (Die Linke) soru önergesine verdiği yanıta göre, geçen yıl hanelerde fatura borcu nedeniyle en az 200 bin kez elektrik kesintisi yapıldı.

Ayrıca yine ödenemeyen faturalar nedeniyle 28 bin kez de doğal gaz kesintisi oldu.

Sol Parti Milletvekili Caren Lay, yüksek elektrik ve doğal gaz fiyatlarının insanların üzerinde büyük bir yük oluşturduğunu belirtti. Lay, "Almanya'da her 12 haneden birinin evini gerektiği gibi ısıtamadığı yakın bir süre önce ortaya çıktı" dedi.

Çok sayıda kişinin "karnını doyurma" ile "ısınma" ihtiyacı arasında seçim yapmak zorunda kaldığını belirten Lay, "Bu dünyanın en zengin ülkeleri için bir skandaldan daha fazlası" dedi.

Sol Parti, elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki artışın sınırlandırılmasını talep ediyor.

Alman şebeke operatörlerinin verdiği bilgilere göre, 2023 yılında hanelere 204 bin 441 kez elektrik kesintisi uygulandı. Bunun bir önceki yıla göre 4 bin daha az olduğu belirtildi. Ancak doğal gaz kesintilerinin sayısı ise 2022'ye göre 6 bin dolayında artarak 28 bin 59'a yükseldi.

Rakamlar, Almanya'nın en büyük eyaleti olan Kuzey Ren-Vestfalya'da her üç haneden birinin elektrik kesintisi ile karşı karşıya kaldığını gösteriyor.

Elektrik kesintilerinin en fazla meydana geldiği eyaletler Kuzey Ren-Vestfalya ile Baden-Württemberg olurken, Berlin, Brandenburg, Bremen ve Hamburg'da ise daha nadiren bu durumun meydana geldiği bildirildi.

dpa/BÖ,HS

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