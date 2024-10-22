Almanya'da 19 milyar euroluk hidrojen boru hattına onay

Almanya'da Federal Ağ Ajansı ülke genelinde hidrojen boru hattı kurulmasına onay verdi. Projenin maliyetinin yaklaşık 19 milyar euro olması bekleniyor.

Almanya'da elektrik, gaz ve telekomünikasyondan sorumlu Federal Ağ Ajansı, ülke genelinde hidrojen boru hattı ağının kurulmasına onay verdi.

Konuyla ilgili açıklamayı Federal Ağ Ajansı Başkanı Klaus Müller ile bugün Berlin'de ortak bir basın toplantısı düzenleyen Ekonomi Bakanı Robert Habeck yaptı.

"Bugün hidrojen çekirdek şebeke kararı verildi. Henüz tamamlanmadı ama şimdi artık inşasına başlanacak" diyen Habeck, projeye yaklaşık iki buçuk yıl içinde onay verilmesini "rekor kıracak" kadar hızlı olarak değerlendirdi.

Hidrojen; petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtlara iklim dostu bir alternatif olarak değerlendiriliyor. Bu konuda "Almanya'nın Avrupa'da öncü" olduğunu ifade eden Habeck, ilk hidrojen borularının gelecek yıldan itibaren faaliyete geçeceğini söyledi.

2032'de tam kapasiteye ulaşacak

Toplam 9 bin 40 kilometre olması planlanan çekirdek ağın kademeli olarak 2032 yılına kadar faaliyete geçmesi öngörülüyor.

Buna göre, çekirdek ağın toplam uzunluğu daha önce planlanandan yaklaşık 600 kilometre daha kısa olacak. Federal Ağ Ajansı Başkanı Müller, çekirdek ağda ihtiyaç duyulmayan "fazlalıkların" ve bağlantı hatlarının azaltılmasını buna neden olarak gösterdi.

Hidrojen ağının yüzde 60'ı mevcut doğal gaz borularının dönüştürülmesi, yüzde 40'ı ise yeni inşa edilecek hat ile oluşturulacak.

Hidrojen boru hatlarına rağmen doğal gaz arzının da devam edeceğini belirten Müller, "Bir süre daha ihtiyaç duyacağımız doğal gazda arz güvenliğini sağlayabilmek için ek doğal gaz boru hatları da inşa ediyoruz" dedi. İnşa edilecek ağ, hidrojenin ülke içi sevkiyatı ve ithalatı için alt yapı oluşturacak. Enerji arzı açısından önemli görülen hidrojen boru hattı projesinin maliyetinin 18,9 milyar euro olacağı tahmin ediliyor.

Reuters, dpa/JD, CÖ

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